Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Факт обмена подтвердил также украинский координационный штаб. Минобороны РФ пока не отчитывалось об обмене.
«БелТА» передает, что обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. По информации агентства, Россия передала Украине 252 тела, вернула тела 23 российских военнослужащих.
В предыдущий раз ВС РФ и ВСУ обменивались телами погибших 13 августа. Российской стороне тогда передали 24 тела, украинской — 261.
Обмен телами погибших военнослужащих требует межведомственной координации. В марте 2024 года украинская сторона сообщала, что в организации такой передачи участвовали Международный комитет Красного Креста, МВД Украины, СБУ и другие структуры.
Договоренности о регулярных обменах телами российская и украинская делегации достигли во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года.