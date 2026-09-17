Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обмен телами погибших военнослужащих требует межведомственной координации. В марте 2024 года украинская сторона сообщала, что в организации такой передачи участвовали Международный комитет Красного Креста, МВД Украины, СБУ и другие структуры.

Договоренности о регулярных обменах телами российская и украинская делегации достигли во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года.