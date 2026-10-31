Над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями сбиты беспилотники
Всего над регионами РФ перехватили и уничтожили 433 вражеских дрона
В ночь на 31 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией 19 регионов России. В их числе — Самарская, Оренбургская и Ульяновская области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Помимо трех регионов Поволжья, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской и Саратовской областями, а также над Татарстаном и Башкирией.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим беспилотной опасности в 1:37 (MSK+1), отбой был дан в 8:36, угроза сохранялась около семи часов. В течение этого периода международный аэропорт Курумоч вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Днем ранее, 30 октября, Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников, при ликвидации последствий которой погибли два человека, еще несколько человек получили ранения. Мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова подтвердила, что беспилотники нанесли удар по городу.
В конце сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Украины прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, из-за таких атак выросли мировые цены на нефть. 28 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военнослужащие пытались действовать «более осторожно». Однако в пятницу, 30 октября, атаки на российские НПЗ возобновились.
Вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что украинские беспилотники атаковали три НПЗ и один газохимический комплекс РФ и что «на одном заводе есть небольшие повреждения».