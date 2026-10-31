Над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями сбиты беспилотники

В ночь на 31 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией 19 регионов России. В их числе — Самарская, Оренбургская и Ульяновская области. Об этом сообщает Минобороны РФ.