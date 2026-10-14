Япония выразила России протест из-за ареста журналиста «Хоккайдо Симбун»
Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио Николая Ноздрева для обсуждения ареста журналиста «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи по подозрению в шпионаже. Ведомство выразило российской стороне решительный протест.
Японский МИД потребовал «гуманного, справедливого и беспристрастного обращения» с арестованным. Ведомство просит обосновать причины задержания и заключения журналиста под стражу, а также незамедлительно организовать встречу с Юки Имаи. До сих пор представители Токио не смогли связаться с ним.
Юки Имаи посещал Россию с 2014 года и учился в СПбГУ. Он работал в южно-сахалинском бюро газеты «Хоккайдо Симбун»: писал материалы о статусе Курильских островов, отношениях России и Северной Кореи, туризме.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину 13 октября в Сахалинской области. Спецслужба утверждает, что он собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО, по заданию японской разведки. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его до 12 декабря.