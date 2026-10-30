Воронежский «Факел» оштрафовали на 20 тысяч за оскорбительные выкрики зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский «Факел» на 20 тыс. руб. за оскорбительные выражения зрителей во время матча с московской «Родиной». Решение принято в соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС.