Воронежский «Факел» оштрафовали на 20 тысяч за оскорбительные выкрики зрителей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский «Факел» на 20 тыс. руб. за оскорбительные выражения зрителей во время матча с московской «Родиной». Решение принято в соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС.
Санкция применена за нарушение пункта 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента. Речь идет о скандировании болельщиками оскорбительных выражений в ходе встречи команд.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в матче 12-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» уступил московской «Родине» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, который назначил арбитр Иван Абросимов. Встреча состоялась 24 октября.
Ранее КДК РФС уже штрафовал «Факел» за нарушение регламента соревнований. В сентябре воронежский клуб получил штраф в 40 тыс. руб. за двухминутную задержку выхода из раздевалки перед матчем со «Спартаком» и перед вторым таймом.