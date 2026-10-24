Воронежский «Факел» из-за пенальти проиграл «Родине» со счетом 0:1

Пенальти был назначен за фол на Родриго Бекао на 41-й минуте. По мнению судьи, в борьбе с форвардом нарушил правила защитник хозяев Дарко Тодорович. В схожей ситуации во втором тайме, когда «Факел» мог бы сравнять счет, арбитр Иван Абросимов на точку не показал. Пенальти в пользу «Родины» реализовал Герман Онугха. Воронежцы перехватили инициативу во второй половине встречи, могли забивать в ответ, но фортуна в этот день им не улыбнулась.