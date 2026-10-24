Воронежский «Факел» из-за пенальти проиграл «Родине» со счетом 0:1
В 12-м туре Российской премьер-лиги «Факел» принимал на стадионе в Воронеже принципиального соперника — московскую «Родину». В равной игре судьбу матча решил пенальти, назначенный арбитром Иваном Абросимовым в концовке первого тайма. Таким образом, встреча, состоявшаяся 24 октября, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
Пенальти был назначен за фол на Родриго Бекао на 41-й минуте. По мнению судьи, в борьбе с форвардом нарушил правила защитник хозяев Дарко Тодорович. В схожей ситуации во втором тайме, когда «Факел» мог бы сравнять счет, арбитр Иван Абросимов на точку не показал. Пенальти в пользу «Родины» реализовал Герман Онугха. Воронежцы перехватили инициативу во второй половине встречи, могли забивать в ответ, но фортуна в этот день им не улыбнулась.
Проиграв «Родине», воронежский «Факел» вновь опустился на последнее место турнирной таблицы с шестью очками в копилке после 12 игр. Следующий матч в РПЛ «огнеопасные» проведут 31 октября в Казани против местного «Рубина».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем, 11-м туре РПЛ «Факел» 17 октября на выезде сыграл с самарскими «Крыльями Советов». «Огнеопасным» удалось добыть первую победу в этом сезоне. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, оба гола «Факел» забил после угловых.