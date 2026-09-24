Воронежский «Факел» и «Спартак» оштрафовали после матча в Москве

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение оштрафовать футбольные клубы «Спартак» (Москва) и «Факел» (Воронеж) на 20 и 40 тыс. руб. соответственно за нарушение регламента соревнований — задержку выхода команд из раздевалок. Об этом КДК РФС сообщил 23 сентября. Московский «Спартак» принимал воронежцев на своем поле 16 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

По данным КДК, столичный клуб допустил двухминутную задержку, выходя из раздевалки перед началом матча. Аналогичное нарушение допустили «огнеопасные», однако они также задержались на две минуты перед вторым таймом, что вдвое увеличило их штраф.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в этой встрече «Факел» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Хозяевам поля удалось добыть победу уже в добавленное время. В итоге воронежский клуб ушел на перерыв (матчи сборных) на последнем месте турнирной таблицы. У «огнеопасных» пока нет ни одной победы в этом сезоне.

Накануне также стало известно, что карта болельщика с 1 октября будет необходима для посещения встреч в рамках Кубка России на «стадионах, принимающих матчи чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги». Таким образом, без Fan ID больше не пустят на кубковые матчи «Факела», поскольку команда играет в РПЛ.

Денис Данилов