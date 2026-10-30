Квартиры, дома и внедорожники экс-главы «Центравтомагистрали» изъял суд
В перечень вошли также три дома, семь участков, помещения и снегоболотоходы Yamaha
Пушкинский районный суд Петербурга обратил в доход государства имущество бывшего начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина и связанных с ним лиц. В перечень вошли шесть квартир в Петербурге и Москве, три дома и семь земельных участков в Ленинградской области, автомобили, два снегоболотохода Yamaha и 26 млн руб. наличными. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В доход государства переданы квартиры площадью от 62,8 до 181,8 кв. м, машино-место в Москве, нежилое помещение и доля в нем в Пушкине. Также суд постановил изъять пять участков в Кингисеппском районе Ленинградской области и еще два участка с тремя жилыми домами в деревне Межники. В список вошли Audi Q7 2022 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска и два снегоболотохода Yamaha 2015 и 2019 годов выпуска. Кроме того, в казну обращены 26 млн руб., изъятые при обыске.
Глазырин в 2012–2025 годах занимал различные, в том числе руководящие, должности в подведомственных Росавтодору учреждениях — ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“» и ФКУ «Центравтомагистраль». В частности, он возглавлял «Центравтомагистраль». Как сообщал «Ъ Северо-Запад», Генпрокуратура требовала обратить имущество в доход государства, поскольку, по версии надзорного ведомства, его стоимость многократно превышала официальные доходы Глазырина, а часть активов была оформлена на родственников и доверенное лицо.
В октябре 2025 года Глазырина арестовали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году, занимая должность заместителя начальника ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“», он получил 12 млн руб. от руководителя компании-подрядчика за содействие при заключении и исполнении государственных контрактов.