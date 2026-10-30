Квартиры, дома и внедорожники экс-главы «Центравтомагистрали» изъял суд

В доход государства переданы квартиры площадью от 62,8 до 181,8 кв. м, машино-место в Москве, нежилое помещение и доля в нем в Пушкине. Также суд постановил изъять пять участков в Кингисеппском районе Ленинградской области и еще два участка с тремя жилыми домами в деревне Межники. В список вошли Audi Q7 2022 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска и два снегоболотохода Yamaha 2015 и 2019 годов выпуска. Кроме того, в казну обращены 26 млн руб., изъятые при обыске.