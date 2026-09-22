Генпрокуратура требует изъять у экс-главы «Центравтомагистрали» шесть квартир

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное слушание по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в связи с коррупционным правонарушением к экс-начальнику ФКУ «Центравтомагистраль» Игорю Глазырину, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава дорожного ведомства был арестован год назад по обвинению в получении 12 млн рублей в качестве взятки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Бывший глава дорожного ведомства был арестован год назад по обвинению в получении 12 млн рублей в качестве взятки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывший глава дорожного ведомства был арестован год назад по обвинению в получении 12 млн рублей в качестве взятки. Надзорный орган требует изъять в казну государства шесть квартир в Петербурге и Москве площадью от 62,8 до 181,8 кв. м, машино-место в столице, нежилое помещение и долю в нем в Пушкине, пять земельных участков в Кингисеппском районе Ленобласти, еще два участка и три жилых дома в деревне Межники, автомобили Audi Q7 и Toyota Land Cruiser 200, два снегоболотохода Yamaha и 26 млн рублей наличными, изъятых при обыске.

В 2012–2025 годах господин Глазырин занимал различные, в том числе руководящие, должности в подведомственных Росавтодору учреждениях — ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» и ФКУ «Центравтомагистраль».

Генпрокуратура полагает, что фигурант, нарушая антикоррупционные запреты, приобретал дорогостоящее имущество, чья стоимость многократно превышала его официальные доходы, и оформлял его на близких, чтобы скрыть реальное положение дел. Остальные ответчики — родственники и доверенное лицо Игоря Глазырина, на которых записано имущество.

Андрей Кучеров