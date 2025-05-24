Корабль номер один

В биографиях людей, городов и кораблей бывают удивительные совпадения. Корабль Российского Императорского флота «Аврора» для участия в своем главном сражении должен был обогнуть две трети земного шара — а за полвека до него похожий путь с похожей целью пришлось проделать парусному фрегату, в честь которого крейсер получил название. Сражение в Цусимском проливе, из которого «Аврора» спаслась, началось почти точно через пять лет после ее спуска на воду. Корреспондент “Ъ” Иван Тяжлов попытался подсчитать, сколько раз крейсер «Аврора» входил в состав военно-морского флота страны, выходил из него и входил снова, а заодно — выяснить, что на самом деле может сниться легендарному кораблю, воспетому в песне Владимира Шаинского на стихи Михаила Матусовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первым русским военным кораблем, носившим имя «Аврора», стал парусный фрегат Балтийского флота, принимавший участие в обороне Петропавловска-на-Камчатке в 1854 году

Фото: Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Первым русским военным кораблем, носившим имя «Аврора», стал парусный фрегат Балтийского флота, принимавший участие в обороне Петропавловска-на-Камчатке в 1854 году

Фото: Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого

«Волны крутые, штормы седые»

В военных флотах многих стран мира принято называть вступающие в строй корабли в честь их предшественников. Крейсер первого ранга «Аврора», спущенный на воду в Петербурге ровно 125 лет назад, 11 (24) мая 1900 года, не был исключением. Его назвали в честь парусного фрегата «Аврора», построенного в 1833 году. По одной из версий, имя для фрегата выбирал император Николай I, не чуждый куртуазности: название корабля якобы должно было напоминать о фрейлине царственной супруги Николая Александры Федоровны — славившейся своей красотой Авроре Карловне Шернваль фон Валлен, которой на тот момент было 25 лет. Если так, то «крестной» фрегата было суждено пережить его и даже иметь возможность увидеть на Неве новую «Аврору» — Аврора Карловна умерла в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) в 1902 году в возрасте 93 лет.

«Аврора» была 30-м фрегатом в серии из 34 кораблей одного типа, первый из которых был спущен на воду на Соломбальской верфи под Архангельском в августе 1801 года. По проекту «Авроре» полагалось нести 44 пушки, но всего на ней было установлено 56 орудий разного калибра. «Аврора» верно служила в составе Балтийского флота, а во время Крымской войны отправилась на Дальний Восток, чтобы принять участие в защите Петропавловска-на-Камчатке от англо-французской эскадры. «Авроре» приписываются два кругосветных похода, но, строго говоря, путешествие вокруг света было одно: сначала фрегат за 198 дней обогнул половину земного шара, идя из Кронштадта в Петропавловск через мыс Горн и Тихий океан, а затем, после окончания войны, обошел вторую половину, отправившись домой через Корейский пролив, Зондский архипелаг и вокруг мыса Доброй Надежды. Покинув устье Амура 9 октября 1856 года, фрегат достиг Кронштадта 1 июня 1857 года. После возвращения из похода «Аврора» уже не покидала кронштадтской причальной стенки и в апреле 1861 года была исключена из списков флота, прожив, таким образом, сравнительно долгую для деревянного парусника жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крейсер первого ранга «Аврора» был спущен на воду последним из трех однотипных кораблей и уже пережил их на целое столетие

Фото: РИА Новости Крейсер первого ранга «Аврора» был спущен на воду последним из трех однотипных кораблей и уже пережил их на целое столетие

Фото: РИА Новости

«Судьбы их тоже чем-то похожи»

Старая трехмачтовая «Аврора» была крупным для своего времени кораблем: 48,5 м в длину, 12,6 м в ширину, водоизмещение 1940 т при осадке около 4 м. Обслуживать пушки и паруса на фрегате должны были около 300 человек команды.

Ее преемница, будучи крейсером первого ранга, отнюдь не ставила рекордов по тоннажу и размерениям, но была гораздо крупнее парусника: 126,8 м в длину, 16,8 м в ширину, осадка 6,4 м, общее водоизмещение 7130 т. Крейсер «Аврора» нес 42 орудия разного калибра, располагал тремя торпедными аппаратами и 35 якорными минами. В движение корабль приводился 3 винтами, за работу которых отвечали 3 паровые машины и 24 водотрубных котла. Служили на «Авроре» 20 офицеров и 550 матросов. «Аврора» могла стать «Юноной» и даже «Варягом», но император Николай II остановил свой выбор на имени римской богини зари. При спуске крейсера на воду присутствовала августейшая фамилия — сам Николай, его супруга Александра Федоровна и мать Мария Федоровна. На борту в тот день находились как минимум двое моряков, служивших на одноименном фрегате.

Новая «Аврора» стала третьим и последним крейсером типа «Диана»: все три, «Аврора», «Диана» и «Паллада», были заложены одновременно в мае 1897 года, «Диана» и «Паллада» сошли со стапелей на несколько месяцев раньше — еще в 1899-м — и раньше вступили в строй: «Паллада» в мае, а «Диана» в декабре 1901 года. «Аврора» вошла в состав флота 17 июля 1903 года, но история ее оказалась гораздо богаче и дольше, чем у ее sisterships. И «Паллада», и «Диана» принимали участие в Русско-японской войне; но «Паллада» затонула во время осады Порт-Артура, позже была поднята японцами, отремонтирована, переименована в «Цугару» и 20 лет служила учебным кораблем, пока не была в мае 1924 года потоплена самолетами морской авиации во время маневров, в ходе которых использовалась как мишень. «Диана» же вернулась на Балтику, участвовала в боях Первой мировой войны, но после мая 1918 года больше не покидала Кронштадт и отправилась на слом 100 лет назад, в 1925-м.

Фотогалерея Как сложились судьбы известных кораблей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1460 году в Галисии (Испания) на воду спущено судно «Санта-Мария». Позже оно стало флагманом экспедиции Христофора Колумба, в ходе которой он открыл Америку. «Санта-Мария» разбилась в 1492 году недалеко от Гаити. Обломки судна до сих пор не обнаружены. Реплика «Санта-Марии» стоит в Фуншале (Португалия) и используется как музей

На фото: иллюстрация Эндрю Мелроуза, примерно 1890 год Фото: Transcendental Graphics / Getty Images 16 сентября 1620 года английское торговое судно «Мейфлауэр» отправилось из Британии к берегам Северной Америки и 21 ноября достигло Плимутской скалы. На борту находилось 102 пассажира. Они основали Плимутскую колонию — одно из первых английских поселений в Северной Америке. Позже «Мейфлауэр» использовался для торговых рейсов между Англией, Францией, Испанией и Норвегией. С 1957 года в Плимутской бухте пришвартована полноразмерная копия «Мейфлауэра», которая используется как музей

На фото: картина Уильяма Халсолла «"Мейфлауэр" в гавани Плимута, штат Массачусетс, 1620 год», 1882 год Фото: Barney Burstein / Corbis / VCG / Getty Images Шведский корабль «Васа» получил свое название в честь королевской династии. Его задумывали как флагман и крупнейший корабль национального флота. Но из-за ошибок в конструировании он затонул при первом же выходе из гавани 20 августа 1628 года. Судно смогли поднять со дна спустя 333 года — 24 апреля 1961 года. На острове Юргорден (Стокгольм) специально для «Васа» построен музей. В настоящий момент это единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века Фото: Anders Wiklund / Scanpix / Reuters В мае 1765 года в Чатеме (Великобритания) на воду спущен линейный корабль первого ранга королевского флота «Виктори». Широко известен он стал после Трафальгарского сражения. На его борту был смертельно ранен адмирал Горацио Нельсон. После 1812 года корабль не участвовал в боевых действиях. Несмотря на это, в середине 1920-х годов он навечно объявлен флагманским кораблем командующего британскими ВМС. С 1922 года «Виктори» находится на вечной стоянке в Портсмунде, где превращен в музей Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Фрегат «Конститьюшн» спущен на воду на воду 21 октября 1797 года. Прозвище «Железнобокий старина» корабль получил в ходе Англо-американской войны 1812-1814 годов. По легенде, вражеские ядра отскакивали от его бортов несмотря на то, что сделаны они из дерева — виргинского дуба. В 1900 году Конгресс США решил сохранить «Конститьюшн» в качестве музейного корабля. В последний раз «Конститьюшн» выходил в море в октябре 1997 года — в честь 200-летия его постройки. Сейчас судно находится в гавани Бостона Фото: David L Ryan / The Boston Globe / Getty Images «Катти Сарк» спущен на воду 23 ноября 1869 года в Дамбартоне (Шотландия). Он считается единственным сохранившимся в мире чайным клипером. Подобные суда использовались для доставки колониальных товаров в Европу. «Катти Сарк» возил чай из Китая в Лондон. В 1954 году судно поставлено на вечный прикол в Гринвиче и используется как музей. В мае 2007 года крупный пожар чуть не уничтожил «Катти Сарк». Реставрация заняла пять лет. Музей вновь открылся для посетителей в апреле 2012 года Фото: Alastair Grant / AP Броненосец «Микаса» спущен на воду 8 ноября 1900 года в Плимуте (Великобритания). Он строился по заказу Японии и назван в честь горы Микаса. Во время Русско-японской войны «Микаса» считался флагманом вице-адмирала Того Хейхатиро, в том числе в ходе битвы при Порт-Артуре и Цусимском сражении. В 1905 году он затонул из-за пожара и взрыва магазина. В результате происшествия погиб 251 член экипажа. Позже броненосец подняли и передали в распоряжение береговой охраны. С 1961 года находится на приколе в порту Йокосука и используется как музей Фото: AP В ходе Русско-японской войны, 9 февраля 1904 года, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в бой с четырнадцатью японскими кораблями. Сражение шло около часа. За это время «Варяг» выпустил 1105 снарядов, потопил миноносец и серьезно повредил два крейсера. Сам «Варяг» получил пять подводных пробоин. Несмотря на серьезные повреждения, экипаж крейсера «Варяг» не сдался врагам и сам затопил корабль. После завершения войны японцы создали музей памяти героев «Варяга» в Сеуле. Также они подняли со дна сам крейсер и ввели его в состав императорского флота под именем «Соя». В память о прошлом японцы сохранили на корме надпись «Варяг» Фото: ТАСС 31 мая 1911 года в Белфасте (Великобритания) на воду спущен крупнейший пассажирский пароход начала XX века — «Титаник». 10 апреля 1912 года судно отправилось в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, а спустя пять дней затонуло после столкновения с айсбергом. В этой катастрофе погибли не менее 1496 человек. Останки корабля нашли 1 сентября 1985 года. Спустя 100 лет после крушения лайнера они признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия Фото: Willy Stower / ullstein bild / Getty Images Линкор «Бисмарк», спущенный на воду 14 февраля 1939 года, считался одним из самых крупных кораблей немецкого флота. 24 мая 1941 года во время сражении в Датском проливе он потопил британский линейный крейсер «Худ». После этого английские ВМС три дня охотились на «Бисмарк» и в итоге потопили корабль. Обломки линкора обнаружены 8 июня 1989 года в 960 км от побережья Франции. С тех пор их исследовали несколько экспедиций Фото: Apic / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 В 1460 году в Галисии (Испания) на воду спущено судно «Санта-Мария». Позже оно стало флагманом экспедиции Христофора Колумба, в ходе которой он открыл Америку. «Санта-Мария» разбилась в 1492 году недалеко от Гаити. Обломки судна до сих пор не обнаружены. Реплика «Санта-Марии» стоит в Фуншале (Португалия) и используется как музей

На фото: иллюстрация Эндрю Мелроуза, примерно 1890 год Фото: Transcendental Graphics / Getty Images 16 сентября 1620 года английское торговое судно «Мейфлауэр» отправилось из Британии к берегам Северной Америки и 21 ноября достигло Плимутской скалы. На борту находилось 102 пассажира. Они основали Плимутскую колонию — одно из первых английских поселений в Северной Америке. Позже «Мейфлауэр» использовался для торговых рейсов между Англией, Францией, Испанией и Норвегией. С 1957 года в Плимутской бухте пришвартована полноразмерная копия «Мейфлауэра», которая используется как музей

На фото: картина Уильяма Халсолла «"Мейфлауэр" в гавани Плимута, штат Массачусетс, 1620 год», 1882 год Фото: Barney Burstein / Corbis / VCG / Getty Images Шведский корабль «Васа» получил свое название в честь королевской династии. Его задумывали как флагман и крупнейший корабль национального флота. Но из-за ошибок в конструировании он затонул при первом же выходе из гавани 20 августа 1628 года. Судно смогли поднять со дна спустя 333 года — 24 апреля 1961 года. На острове Юргорден (Стокгольм) специально для «Васа» построен музей. В настоящий момент это единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века Фото: Anders Wiklund / Scanpix / Reuters В мае 1765 года в Чатеме (Великобритания) на воду спущен линейный корабль первого ранга королевского флота «Виктори». Широко известен он стал после Трафальгарского сражения. На его борту был смертельно ранен адмирал Горацио Нельсон. После 1812 года корабль не участвовал в боевых действиях. Несмотря на это, в середине 1920-х годов он навечно объявлен флагманским кораблем командующего британскими ВМС. С 1922 года «Виктори» находится на вечной стоянке в Портсмунде, где превращен в музей Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Фрегат «Конститьюшн» спущен на воду на воду 21 октября 1797 года. Прозвище «Железнобокий старина» корабль получил в ходе Англо-американской войны 1812-1814 годов. По легенде, вражеские ядра отскакивали от его бортов несмотря на то, что сделаны они из дерева — виргинского дуба. В 1900 году Конгресс США решил сохранить «Конститьюшн» в качестве музейного корабля. В последний раз «Конститьюшн» выходил в море в октябре 1997 года — в честь 200-летия его постройки. Сейчас судно находится в гавани Бостона Фото: David L Ryan / The Boston Globe / Getty Images «Катти Сарк» спущен на воду 23 ноября 1869 года в Дамбартоне (Шотландия). Он считается единственным сохранившимся в мире чайным клипером. Подобные суда использовались для доставки колониальных товаров в Европу. «Катти Сарк» возил чай из Китая в Лондон. В 1954 году судно поставлено на вечный прикол в Гринвиче и используется как музей. В мае 2007 года крупный пожар чуть не уничтожил «Катти Сарк». Реставрация заняла пять лет. Музей вновь открылся для посетителей в апреле 2012 года Фото: Alastair Grant / AP Броненосец «Микаса» спущен на воду 8 ноября 1900 года в Плимуте (Великобритания). Он строился по заказу Японии и назван в честь горы Микаса. Во время Русско-японской войны «Микаса» считался флагманом вице-адмирала Того Хейхатиро, в том числе в ходе битвы при Порт-Артуре и Цусимском сражении. В 1905 году он затонул из-за пожара и взрыва магазина. В результате происшествия погиб 251 член экипажа. Позже броненосец подняли и передали в распоряжение береговой охраны. С 1961 года находится на приколе в порту Йокосука и используется как музей Фото: AP В ходе Русско-японской войны, 9 февраля 1904 года, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в бой с четырнадцатью японскими кораблями. Сражение шло около часа. За это время «Варяг» выпустил 1105 снарядов, потопил миноносец и серьезно повредил два крейсера. Сам «Варяг» получил пять подводных пробоин. Несмотря на серьезные повреждения, экипаж крейсера «Варяг» не сдался врагам и сам затопил корабль. После завершения войны японцы создали музей памяти героев «Варяга» в Сеуле. Также они подняли со дна сам крейсер и ввели его в состав императорского флота под именем «Соя». В память о прошлом японцы сохранили на корме надпись «Варяг» Фото: ТАСС 31 мая 1911 года в Белфасте (Великобритания) на воду спущен крупнейший пассажирский пароход начала XX века — «Титаник». 10 апреля 1912 года судно отправилось в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, а спустя пять дней затонуло после столкновения с айсбергом. В этой катастрофе погибли не менее 1496 человек. Останки корабля нашли 1 сентября 1985 года. Спустя 100 лет после крушения лайнера они признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия Фото: Willy Stower / ullstein bild / Getty Images Линкор «Бисмарк», спущенный на воду 14 февраля 1939 года, считался одним из самых крупных кораблей немецкого флота. 24 мая 1941 года во время сражении в Датском проливе он потопил британский линейный крейсер «Худ». После этого английские ВМС три дня охотились на «Бисмарк» и в итоге потопили корабль. Обломки линкора обнаружены 8 июня 1989 года в 960 км от побережья Франции. С тех пор их исследовали несколько экспедиций Фото: Apic / Getty Images Смотреть

«Ветром соленым дышат просторы»

Курс на Дальний Восток «Аврора» взяла практически сразу после вхождения в состав Балтийского флота. 25 сентября 1903 года она покинула Большой Кронштадтский рейд, чтобы двигаться на соединение с эскадрой контр-адмирала Андрея Вирениуса, направленной на усиление группы российских кораблей в Тихом океане. Крейсер пережил жестокий шторм в Балтийском море, успешно обогнул Европу и зашел в несколько средиземноморских портов, причем постоянно возникала необходимость в ремонте агрегатов машинного отделения и системы управления кораблем. «Аврора» побывала в Алжире, Бизерте, Пирее и Порт-Саиде — там в первый день нового года наконец произошла встреча с броненосцем «Ослябя», на котором держал флаг контр-адмирал Вирениус.

8 января 1904 года «Аврора» прошла Суэцкий канал и вскоре бросила якорь в Джибути. Там ее застало сообщение о начале войны с Японией, но, вопреки ожиданиям, командование флота приказало группе Вирениуса не продолжать поход, а вернуться домой. Посетив по дороге Суду на Крите, испанский Ферроль и французский Шербур, «Аврора» 5 апреля достигла военно-морской базы под Либавой (ныне — база Кароста в пригороде Лиепаи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аврора» в цветах Второй Тихоокеанской эскадры перед выходом в дальневосточный поход (1904)

Фото: РИА Новости «Аврора» в цветах Второй Тихоокеанской эскадры перед выходом в дальневосточный поход (1904)

Фото: РИА Новости

После ремонта в Кронштадте крейсер вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры, которой предстояло в октябре отправиться на Дальний Восток под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского.

Всего в поход вышло 38 кораблей, включая 6 вспомогательных и 2 госпитальных. Главной ударной силой эскадры Рожественского считались 11 броненосцев. «Аврора» вместе с 4 другими крейсерами первого ранга, 3 крейсерами второго ранга и 1 вспомогательным крейсером входила в состав отряда под командованием вице-адмирала Оскара Энквиста.

Вся затея с отправкой военной эскадры из Кронштадта на театр военных действий, расположенный на противоположном краю света, отдавала безумием, но другого выхода у русского военно-морского командования не было: отряд кораблей Первой Тихоокеанской эскадры был практически полностью уничтожен японцами на рейде Порт-Артура, и другими силами на Дальнем Востоке Россия не располагала. После смотра с участием императора в Ревеле (ныне Таллин, Эстония) эскадра перешла в Либаву, а 2 сентября выступила в дальний поход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зиновию Петровичу Рожественскому, назначенному вести русский флот на битву с японцами, было 56 лет. При Цусиме он был тяжело ранен, попал в плен, вернулся в Россию лишь после окончания войны и вынужден был давать показания в суде, объясняя обстоятельства поражения. Суд оправдал адмирала, но сам он очень горько переживал цусимскую катастрофу, жил затворником и умер в 1909 году

Фото: Bogomolov.PL / Wikimedia Зиновию Петровичу Рожественскому, назначенному вести русский флот на битву с японцами, было 56 лет. При Цусиме он был тяжело ранен, попал в плен, вернулся в Россию лишь после окончания войны и вынужден был давать показания в суде, объясняя обстоятельства поражения. Суд оправдал адмирала, но сам он очень горько переживал цусимскую катастрофу, жил затворником и умер в 1909 году

Фото: Bogomolov.PL / Wikimedia

«Вспышки орудий видишь вдали»

Первая перестрелка, в которую попала «Аврора», произошла в Ла-Манше через неделю после выхода в море. Русские вахтенные почему-то приняли за японские миноносцы несколько британских рыболовецких судов. Справедливости ради надо сказать, что застать японские военные корабли в это время можно было почти где угодно, тем более что японское правительство заказывало их постройку за рубежом или покупало готовые боевые единицы. Понять, почему русские корабли в ходе так называемого Гулльского инцидента попали под огонь друг друга, несколько сложнее. Но так или иначе, «Аврора» оказалась под «дружественным огнем», получила некоторые повреждения, а двое членов экипажа были ранены. Один из них, корабельный священник отец Анастасий, лишился руки и через несколько дней умер в госпитале в Танжере.

«Аврора» относилась к той части эскадры, которая направилась в Индийский океан в обход Африканского континента: командование решило не рисковать и не вести весь флот целиком через Суэцкий канал. Местом рандеву стал Мадагаскар, куда «Аврора» прибыла 16 декабря 1904 года. Постоянно пополняя запасы угля, русская эскадра 26 марта 1905 года прошла Малакку и 31 марта достигла Камрани. Лишь 1 мая корабли оставили позади Индокитай и взяли курс на Владивосток, рассчитывая пройти Корейским проливом. В ночь с 3 на 14 мая корабли вошли в пролив, имея с вечера приказ быть готовыми к бою.

С раннего утра 14 (по новому стилю — 27) мая русские корабли оказались в виду противника. Всего навстречу русским с японской базы в Южной Корее вышли больше сотни кораблей, включая броненосцы, крейсеры, эсминцы и миноносцы под общим командованием адмирала Того Хэйхатиро.

Артиллерийская дуэль началась после 11 часов утра. «Аврора» сделала первый выстрел в 11:14 и с этого момента постоянно находилась в гуще боя. Крейсер получил несколько прямых попаданий и был значительно поврежден: через несколько дней в Маниле американские эксперты оценили продолжительность необходимого ремонта в 30 дней. Около трех часов дня вражеский снаряд попал практически прямо в командный мостик; осколками был убит командир корабля Евгений Егорьев. Кроме него были убиты девять матросов, позже от ран умерли еще пять нижних чинов. Число раненых достигло 74 человек. Экипаж «Авроры» считался одним из образцовых и дисциплинированных, матросы с честью вынесли все тяготы долгого похода и не пасовали в бою. Раненый мичман Яковлев, которого уносили с палубы в лазарет, кричал артиллеристам, чтобы те лучше целились. Многократно пробитый выстрелами и сбитый с флагштока кормовой флаг с косым синим крестом Св. Андрея Первозванного упорно поднимали не менее шести раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан первого ранга Евгений Егорьев, командовавший крейсером при Цусиме, погиб в разгар сражения, убитый осколком снаряда, который разорвался прямо на командном мостике

Фото: Автор неизвестен Капитан первого ранга Евгений Егорьев, командовавший крейсером при Цусиме, погиб в разгар сражения, убитый осколком снаряда, который разорвался прямо на командном мостике

Фото: Автор неизвестен

Перестрелка стихла с наступлением темноты. Считается, что сражение в Цусимском проливе длилось 14 и 15 (27 и 28) мая, но фактически исход его был ясен уже к вечеру первого дня: подавляющее превосходство японцев оказалось решающим фактором. Уцелевшие русские корабли были рассеяны. К утру стало понятно, что Второй Тихоокеанской эскадры больше не существует: 21 корабль отправился на дно из-за повреждений или усилиями не желающего сдаваться экипажа; 5 кораблей и 2 вспомогательных судна перешли в руки врага. «Аврора» оказалась среди тех, кому удалось и уцелеть, и сохранить свободу. 20 мая уцелевшая крейсерская группа под командованием Оскара Энквиста пришла в Манилу, где была интернирована американцами до конца войны. Для гарантий невыхода русских кораблей в море с них были сняты части машин и орудийные замки. Лишь 15 октября, по прошествии полутора с лишним месяцев после подписания Портсмутского мира с Японией «Аврора» легла на обратный курс. 19 февраля 1906 года крейсер вернулся в Либаву.

«Грозно шагают твои патрули»

Крейсер с самых первых дней принимал участие в Первой мировой войне. Корабль не получил никаких значительных повреждений, но в сентябре 1916 года прибыл в Кронштадт для планового ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аврора» находилась в самой гуще боя, получила несколько попаданий и была серьезно повреждена, но ушла с поля сражения сама, гордо неся флаг и гюйс

Фото: Автор неизвестен «Аврора» находилась в самой гуще боя, получила несколько попаданий и была серьезно повреждена, но ушла с поля сражения сама, гордо неся флаг и гюйс

Фото: Автор неизвестен

И в Кронштадте, и в Петрограде было уже неспокойно. Командир «Авроры», капитан первого ранга Михаил Никольский составил донесение в штаб Балтийского флота, в котором предупреждал, что несколько месяцев стоянки в порту могут привести к непоправимым последствиям для морального состояния экипажа, все еще числившегося среди образцовых. Капитан Никольский оказался абсолютно прав. Когда 27 февраля 1917 года в Петрограде начались революционные события, на борту возникло противостояние между верными присяге офицерами и поддавшимися агитации матросами. Командир корабля распорядился задержать нескольких особенно рьяных матросов и препроводить их на берег, но мятежники попытались освободить товарищей, после чего Никольский и еще несколько офицеров открыли по нападавшим стрельбу из револьверов.

Один из троих раненых матросов позже умер. Это, похоже, решило судьбу командира. Утром следующего дня на борту оказалась толпа восставших рабочих, которые требовали расправы над офицерами, стрелявшими по матросам. Капитана Никольского было решено конвоировать в город, причем от него требовали нести красный флаг. После категорического отказа Никольского застрелили.

Во время октябрьских революционных событий «Аврора» находилась в акватории Невы. Подготовленное большевиками вооруженное восстание началось в ночь с 24 на 25 октября. В эту ночь командир корабля лейтенант Николай Эриксон должен был, по замыслу Центрального комитета Балтфлота, обеспечить сведение Николаевского (ныне — Благовещенского моста). Для этого крейсеру предстояло подойти вплотную к мосту — но Эриксон отказался это делать, заявив, что недостаточно хорошо знает фарватер. На следующий день на борт прибыл один из руководителей восстания — Владимир Антонов-Овсеенко, который отдал распоряжение о холостой стрельбе с крейсера в момент начала запланированного на вечер штурма Зимнего дворца.

Дальнейшая история, обеспечившая «Авроре» славу главного революционного корабля, казалось бы, должна быть известна поминутно — но в действительности в ней много неясного, начиная, собственно, с деталей штурма рабочей резиденции Временного правительства, который, по-видимому, не был очень уж масштабной боевой операцией, требовавшей — пусть даже психологической — поддержки с воды.

Судя по всему, около 21:00 с батареи Петропавловской крепости был действительно дан сигнальный выстрел. Вскоре после этого комиссар «Авроры» Александр Белышев (получит два ордена Ленина и орден Октябрьской революции и доживет до 1974 года) приказал артиллеристу Евдокиму Огневу (погибнет через полгода в боях с белоказаками на Дону) произвести один холостой выстрел из шестидюймовой пушки. Произошло это около 21:40, таким образом, трудно считать выстрел «Авроры» реальным сигналом к началу штурма Зимнего и уж тем более — к Октябрьской революции как таковой. Как это часто бывает с символами, в реальной истории, предшествовавшей их возникновению, хватает лакун. Американский журналист Джон Рид, подробно описавший события в революционном Петрограде, сообщал в своей книге, что «Аврора» стреляла по дворцу дважды боевыми снарядами, которые повредили часть карниза здания. В большевистской печати сразу же появились публикации, из которых следовало, что «Аврора» ни в коем случае не вела боевой стрельбы, а единственный холостой выстрел имел значение призыва «к бдительности и готовности». Кто, чем и сколько раз стрелял в центре Петрограда революционным вечером 25 октября, сейчас уже едва ли можно установить в точности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чем, куда и когда «Аврора» стреляла в революционную ночь 25 октября 1917 года, до конца неясно, но она совершенно точно находилась в акватории Невы в эти неспокойные недели, и для ее дальнейшей славы это сыграло едва ли не большую роль, чем Цусима

Фото: РИА Новости Чем, куда и когда «Аврора» стреляла в революционную ночь 25 октября 1917 года, до конца неясно, но она совершенно точно находилась в акватории Невы в эти неспокойные недели, и для ее дальнейшей славы это сыграло едва ли не большую роль, чем Цусима

Фото: РИА Новости

«Низкое небо над головой»

Пик карьеры «Авроры» как военного корабля был пройден, но впереди лежали еще десятки тысяч миль пути. Экипаж ее поредел за счет активного участия матросов в Гражданской войне на огромных просторах бывшей Российской империи. Несколько лет корабль провел на долговременном хранении в Кронштадте, но, в отличие от оказавшейся там же «Дианы», не был списан, а вновь попал в состав Балтийского флота в качестве учебного судна.

«Аврора» несколько раз ходила в учебные походы вокруг Скандинавии — из Ленинграда в Архангельск и назад. Она участвовала в маневрах и учебных «пробегах» на Балтике, показав, в частности, в 1932 году очень высокую для своего солидного возраста скорость в 17,5 узла (более 32 км/ч). Тем не менее корабль постепенно приходил в негодность. Начатый в 1933 году капитальный ремонт так и не был закончен, после чего судно переквалифицировали в «несамоходную учебную базу». В этом качестве «Аврора» находилась то в Кронштадте, то в Ораниенбауме, то у набережной Лейтенанта Шмидта. От окончательного списания ее уберегло начало Великой Отечественной войны. Бывший крейсер стал плавучей батареей, находившейся в Ораниенбауме и превратившейся в часть системы противовоздушной обороны Ленинграда. Орудия батареи «А», как теперь называли выживший в Цусиме крейсер, применялись и на суше, а моряки из экипажа принимали участие в боях. Сама «Аврора», подвергавшаяся налетам немецкой авиации, из-за полученных повреждений корпуса еще поздней осенью 1941 года легла на грунт — хотя флаг над ней продолжал развеваться до снятия блокады Ленинграда.

После войны «Аврору» практически сразу решили превратить в музей. Местом ее первой мемориальной стоянки стала набережная Лейтенанта Шмидта, а нынешнюю позицию на Большой Невке она заняла в 1948-м. Хотя официально крейсер еще долгие годы входил в состав ВМФ СССР и располагал полным экипажем, постепенно он превращался в памятник. В 1946 году «Авроре» довелось сыграть другой славный корабль — крейсер «Варяг» — в художественном фильме Киностудии имени Горького: для этого на крейсере установили дополнительные пушки и бутафорскую четвертую трубу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В блокаду «Аврора», пришвартованная под Ораниенбаумом, была артиллерийской батареей и мишенью для вражеских летчиков

Фото: Собрание Сергея Игнатьева В блокаду «Аврора», пришвартованная под Ораниенбаумом, была артиллерийской батареей и мишенью для вражеских летчиков

Фото: Собрание Сергея Игнатьева

Но любые приключения имеют свойство заканчиваться. Использовать крейсер по первоначальному назначению было нельзя, с тех пор как в ходе восстановительного послевоенного ремонта в рамках работ по гидроизоляции подводную часть корпуса частично забетонировали. Впрочем, этот инженерный ход был исправлен во время капитального ремонта 1984–1987 годов: во время работ в эллинге Судостроительного завода имени Жданова оригинальная подводная часть была практически полностью удалена и утилизирована — ее остатки покоятся на дне Балтики. Подводную часть построили заново, все помещения, надстройки и орудия реконструировали,— увы, порой не в полном соответствии с прототипом. Символ революции, «Аврора» неофициально считалась «кораблем номер один» советского военно-морского флота — но, конечно, ни дня не была им формально.

Новые революционные потрясения для крейсера оказались не столь уж драматичными. В 1990-е годы на борту «Авроры» работал стоматологический кабинет для курсантов и преподавателей Нахимовского училища, а в 2009-м в рамках Петербургского международного экономического форума там прошла вечеринка журнала «Русский пионер», на которой присутствовали некоторые первые лица города и страны.

Через полтора года, 1 декабря 2010-го, «Аврора» была в очередной раз официально выведена из состава российского военно-морского флота — чтобы вернуться туда спустя три года в качестве «несамоходного стоечного судна» в соединении ремонтируемых и строящихся кораблей Ленинградской базы Балтийского флота. С 2014 по 2016 год «Аврора» благополучно прошла очередной ремонт и с тех пор неплохо чувствует себя главным образом в качестве объекта внимания многочисленных туристов. Капитаны небольших катеров считают своим долгом прокатить гостей вдоль темно-серой громады ее корпуса с рядами начищенных до блеска иллюминаторов, грозными стволами орудий и строго-хищного форштевня, под которым кипели когда-то волны Цусимского пролива.