Путин: Европа не добилась стратегического поражения России

Во время своего выступления президент заявил и о том, что многие страны обсуждают подготовку прямого вооруженного столкновения с Россией в 2030-м. «Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся»,— сказал президент . Он добавил, что «если уж зайдет слишком далеко», то победителей в этой войне не будет совсем.