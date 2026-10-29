Путин: Европа не добилась стратегического поражения России
Европейские страны не смогли добиться стратегического поражения России и «вряд ли» они смогут достичь этого к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита «Россия — Африка».
Во время своего выступления президент заявил и о том, что многие страны обсуждают подготовку прямого вооруженного столкновения с Россией в 2030-м. «Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся»,— сказал президент . Он добавил, что «если уж зайдет слишком далеко», то победителей в этой войне не будет совсем.
При этом президент подчеркнул, что «в Европе есть те люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России», желающие наладить с Москвой конструктивный диалог. Россия поддерживает такой подход, добавил Владимир Путин. Об этом он сообщил, когда комментировал телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стере.