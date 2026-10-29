Экс-ректор ВГУ Ендовицкий обжаловал восьмилетний срок в кассации

Как сообщал «Ъ-Черноземье», приговор Дмитрию Ендовицкому вынесли 26 декабря 2025 года. Его признали виновным в «даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы) и «незаконном распространении порнографических материалов с использованием интернета» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Помимо срока и штрафа, ему на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с присуждением ученых степеней диссертационными советами.

Суд установил, что в 2022 году господин Ендовицкий через заведующего кафедрой ВГУ Юрия Трещевского передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации своей супруги Елены и присвоение ей степени доктора наук. Бывший ректор вину не признал. Под стражей он находится с июня 2024 года.

Юрия Трещевского осудили за «посредничество во взяточничестве в крупном размере» (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Ему назначили пять лет условно с испытательным сроком три года и трехлетним запретом заниматься педагогической деятельностью.

29 мая 2026 года Воронежский областной суд оставил оба приговора без изменений. Дмитрий Ендовицкий и его защитник просили отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный, настаивая на невиновности бывшего ректора. Заседания проходили в закрытом режиме.