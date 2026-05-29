Бывшему ректору ВГУ не смягчили приговор за дачу взятки и распространение порно

Воронежский облсуд рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вторая инстанция отклонила жалобу осужденного и оставила приговор в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 3 млн руб. в силе. Также бывшему ректору нельзя пять лет присуждать ученые степени. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. Заседания проходили в закрытом режиме. Дмитрий Ендовицкий участвовал в них из СИЗО, где находится с июня 2024 года.

Бывший ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий в суде

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Бывший ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий в суде

В том же заседании областной суд рассмотрел апелляционную жалобу профессора ВГУ Юрия Трещевского, которого осудили за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его приговор в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком в три года и лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет тоже оставлен в силе.

«В апелляционных жалобах осужденный Дмитрий Ендовицкий и его защитник ставили вопросы об отмене обвинительного и вынесении оправдательного приговора, считая его невиновным в инкриминируемых преступлениях»,— пояснили в пресс-службе областного суда.

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор по резонансному делу в конце 2025 года. Суд установил, что в 2022 году Дмитрий Ендовицкий через Юрия Трещевского передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его супруги Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. Также в 2020–2024 годах экс-ректор якобы распространил более 300 порнографических материалов в отношении 11 лиц в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В марте 2026 года Ленинский райсуд Воронежа признал бывшую заведующую кафедрой цифровой и отраслевой экономики ВГТУ Наталью Сироткину виновной в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил ей восемь с половиной лет колонии общего режима со штрафом 10 млн руб. Вторая подсудимая, ее экс-подчиненная Элина Лубянская, была приговорена к пяти годам колонии общего режима. Суд установил, что в 2020–2022 годах они получили от 22 соискателей научных степеней 8,5 млн руб. За деньги их включали в очередь на защиту работ и гарантировали положительный результат.

Алина Морозова