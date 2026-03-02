Экс-глава диссовета ВГТУ получила 8,5 года колонии

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшую заведующую кафедрой цифровой и отраслевой экономики Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), профессора Наталью Сироткину виновной во взятках (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как рассказали в облпрокуратуре, ей назначено 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 10 млн руб. Вторая подсудимая и бывшая подчиненная завкафедрой Элина Лубянская приговорена к 5 годам колонии общего режима с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установлено в суде, с 2020 по 2022 год Сироткина, которая возглавляла диссовет ВГТУ вместе с Лубянской получили от 22 соискателей научных степеней взятки на сумму 8,5 млн руб. За деньги их включали в очередь на защиту работ и гарантировали положительный результат.

Сироткину задержали летом 2022 года. На момент возбуждения уголовного дела она признавала вину, но после отказалась от показаний. Лубянская, напротив, изначально признала себя виновной. Еще один фигурант дела, бывший ученый секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Сергей Лукьянов скрылся от уголовного преследования, уехав за границу.

Ранее за покупку у Сироткиной научных степеней был вынесен приговор бывшим руководителям УФНС по Ростовской области и МИ ФНС России №25 по Ростовской области Андрею Мосиенко и Тиграну Додохяну. Их наказание не раскрывается из-за того, что один из фигурантов находится под госзащитой. Также бывший ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий получил за аналогичное преступление и распространение порнографии в интернете 8 лет строгого режима.

Сергей Толмачев