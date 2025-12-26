Воронежский суд назначил 8 лет экс-ректору Ендовицкому

В Ленинском райсуде Воронежа вынесен приговор по уголовному делу бывшего ректора Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкого. Его защита сообщила, что он признан виновным в даче взятки и распространении порнографических материалов. Ученому назначено восемь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Приговор будет обжалован.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий

Дмитрия Ендовицкого задержали в июне прошлого года по обвинению в даче взятки. По версии Следственного комитета, в 2022 году он через своего подчиненного, завкафедрой Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его жены Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. После задержания и заключения под стражу ректору добавили эпизод о распространении в интернете порноматериалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вину Ендовицкий не признал.

Юрия Трещевского осудили на пять лет лишения свободы условно. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело против самой госпожи Сироткиной. Ранее за покупку у нее научных степеней был вынесен приговор бывшим руководителям УФНС по Ростовской области и МИ ФНС России №25 по Ростовской области Андрею Мосиенко и Тиграну Додохяну. Их наказание не раскрывается из-за того, что один из фигурантов находится под госзащитой.

Подробнее об уголовном деле Дмитрия Ендовицкого — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий