DeepSeek выдал поисковые запросы

В поисковой выдаче Google оказались документы, финансовая аналитика и личные беседы — в том числе россиян, с китайской нейросетью DeepSeek. Уязвимость обнаружил специалист по поисковой оптимизации из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Предположительно, проблема в кнопке «поделиться», которая встроена в чат-бот. С помощью этой функции пользователь может отправить диалог другому человеку и самостоятельно выбрать разговор, который можно сделать публичным. Однако в самой компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев подчеркивает, что с чат-ботами не надо разговаривать на слишком личные темы:

«К сожалению, это не первая и уж точно не последняя утечка из ИИ-сервисов. В данном случае сам чат-бот, безусловно, виноват, потому что механизм "поделиться" не должен работать так, что ваши данные становятся доступны неограниченному кругу лиц. В среде информационной безопасности давно известно, что абсолютно любая информация, которая попадает в сторонние сервисы LLM (платформы, предоставляющие доступ к большим языковым моделям), защищена лишь честным словом и обещанием разработчиков никуда ее не передавать.

Среди корпоративных заказчиков мы сейчас наблюдаем целый вал запросов на защиту конфиденциальных данных, коммерческой тайны от загрузки в ИИ-сервисы. В России такая эта система уже доступна и реализуется за счет принудительной блокировки передачи каких-то идентификаторов персональных данных в эти сервисы. По крайней мере, так можно обезопасить граждан на рабочих местах».

В 2025 году в Google точно так же нашли переписки пользователей с ChatGPT. В OpenAI заявили, что эти беседы были проиндексированы в рамках эксперимента, и сразу же отключили эту функцию. В DeepSeek, как убедился “Ъ FM”, инструмент еще доступен. При этом компания советует проверить наличие конфиденциальной информации, прежде чем отправлять кому-то ссылку на диалог. Китайский стартап инцидент пока не комментировал, но, вероятно, DeepSeek предпримет меры для защиты в будущем, говорит директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов:

«Что касается логики внешних ссылок, уязвимость вокруг DeepSeek пока до конца не доказана. Впадать в паранойю не надо. Запросы, которые вы туда отправляете, не обязательно автоматически будут слиты. Но стоит помнить, что эти системы — внешние сервисы, и к загрузке туда файлов, особенно если мы говорим о бизнес-плоскости, нужно относиться крайне аккуратно.

Модели не заточены на кражу ваших файлов: у них логика работы такая, что они обучаются в том числе на запросах пользователей. При этом иногда в рамках промышленного шпионажа преступники с помощью промптов пытаются выковырять данные, которые компания-конкурент могла загрузить в используемые ИИ-модели».

За три года существования китайская DeepSeek подвергалась критике со стороны США и Европы за свою политику в области защиты данных. Например, NASA не разрешает сотрудникам применять DeepSeek в своих системах, попросили служащих отказаться от приложения и военно-морские силы США. В Чехии, Южной Корее, Австралии и на Тайване DeepSeek запрещен в государственном управлении. А в январе 2026 года чат-бот исчез из итальянских магазинов приложений.

Анна Кулецкая