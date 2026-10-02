Claude выпутывается из VPN

Anthropic массово блокирует пользователей своей нейросети Claude за использование VPN. О новой волне ограничений в Гонконге пишет газета South China Morning Post. Проблема затронула и россиян, выяснил “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Пострадавшие рассказывают в соцсетях о получении писем от команды безопасности Anthropic. В них сообщается, что внутренняя проверка обнаружила «подозрительные сигналы» и нарушение правил платформы. После этого компания полностью закрывает доступ к нейросети. При этом от ограничений не спасает даже премиальная подписка за $200 в месяц, пишут в соцсетях. Вычислить использование VPN не составляет труда, отметил основатель компании «А-Я Эксперт» Роман Душкин:

«Мне тоже сообщали, что начинают блокировать в том числе и россиян. Понять, что человек пользуется VPN, находясь в России, не составляет труда, тем более если запросы идут на русском языке. В документах компании написано, что блокировать будут по критериям как техническим, так и семантическим.

К первым относится, например, быстрая смена IP-адресов, которые отвечают за разные точки на Земле. То есть пользователь был где-нибудь в Европе, через час — в Юго-Восточной Азии, а еще через час — в Латинской Америке. Это очевидный маркер того, что человек включил VPN. Также они пишут, что будут использованы именно семантические маркеры. Так, в качестве одного из критериев называется русский язык в комментариях к исходному коду».

Весной этого года Anthropic без предупреждения уже ограничивала аккаунты россиян, писали СМИ. Среди способов обхода блокировок остаются ИИ-агрегаторы, говорит эксперт в сфере цифровых технологий и сооснователь проекта AI-платформы AiPhi Мария Филатова:

«Это не первая волна блокировок Claude. Периодически это происходит, случаются массовые отключения.

Anthropic, владеющая нейросетью, периодически выполняет процедуры по чистке своих пользователей, чтобы соблюдать законодательство. Они очень строго выполняют регламенты, в отличие от других, кстати, мировых сеток, и постоянно совершенствуют поиск и контроль доступа пользователей из несанкционированных стран. Плюс они соблюдают различные санкции. Многих это затрагивает, в том числе в России.

Среди моих знакомых тоже есть люди, у которых заблокировали аккаунты. Что делать в этом случае? Первое — пользоваться сервисами, которые предоставляют доступ через собственную настроенную инфраструктуру, если нужен непосредственно Claude. Второе — переходить на доступные отечественные нейросети, платформы и сервисы».

Впрочем, доступные методы использования нейросети Claude лишь временные, считает основатель международной образовательной экосистемы Winny AI Сергей Ельцин:

«Это ожидаемое поведение провайдера. Anthropic до поры позволял пользователям заходить под VPN и пользоваться нейросетью даже из подсанкционных стран, потому что им как минимум было необходимо наращивать выручку перед IPO и новыми раундами инвестиций.

Сейчас они уже очень сильно разогнались, и гонка за деньгами для них не так актуальна, как исполнение законодательства. Поэтому подобные блокировки будут продолжаться и ужесточаться. Скорее всего, в будущем публичные VPN или даже виртуальные арендованные машины не спасут. Вероятно, решением станут только лишь реальные устройства в других странах, может быть, через знакомых, у которых есть дома компьютер. Он может стать неким шлюзом для использования зарубежных нейросетей».

Из-за массовых блокировок аккаунтов Claude многие пользователи уже подают апелляции, пишут они в соцсетях. Однако обжалование редко приводит к пересмотру решения. По словам экспертов, часто Anthropic оставляет решение в силе, называя его финальным.

Ангелина Зотина