В Орле назначили нового прокурора Заводского района
Прокурором Заводского района Орла назначен Сергей Давыдов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Согласно информации, опубликованной на странице ведомства во «Вконтакте», господин Давыдов сменил старшего советника юстиции Владимира Ничипорчука, который возглавлял прокуратуру района с 2022 года.
Сергей Давыдов родился в 1979 году. Получил высшее юридическое образование. На службу в органы прокуратуры Орловской области поступил в июне 2017 года. Он работал помощником прокурора Железнодорожного района Орла, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры, заместителем прокурора Свердловского района и заместителем прокурора Северного района Орла. С марта 2025 года занимал должность заместителя прокурора Заводского района.
В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что заместитель прокурора Орловской области Алексей Вахрушев переведен на аналогичную должность в прокуратуру Мурманской области.