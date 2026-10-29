В Орле назначили нового прокурора Заводского района

Сергей Давыдов родился в 1979 году. Получил высшее юридическое образование. На службу в органы прокуратуры Орловской области поступил в июне 2017 года. Он работал помощником прокурора Железнодорожного района Орла, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры, заместителем прокурора Свердловского района и заместителем прокурора Северного района Орла. С марта 2025 года занимал должность заместителя прокурора Заводского района.