Владимир Ничипорчук стал заместителем прокурора Орловской области

Заместителем прокурора Орловской области назначен старший советник юстиции Владимир Ничипорчук. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Орловской области Алексей Тимошин (справа) представляет своего заместителя Владимира Ничипорчука (слева)

Фото: прокуратура Орловской области Прокурор Орловской области Алексей Тимошин (справа) представляет своего заместителя Владимира Ничипорчука (слева)

Фото: прокуратура Орловской области

С апреля 2025 года этот пост занимал Алексей Вахрушев. С 22 июня 2026-го его перевели на аналогичную должность в прокуратуру Мурманской области.

Владимир Ничипорчук родился в 1981 году. В 2003 году он окончил Курганский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и в октябре того же года поступил на службу в органы прокуратуры. За время работы господин Ничипорчук занимал различные должности в прокуратурах Курганской и Орловской областей, а также в управлении Генеральной прокуратуры России по Северо-Кавказскому федеральному округу. С мая 2022 года он возглавлял прокуратуру Заводского района Орла. За укрепление законности и примерную службу поощрялся Генеральным прокурором РФ, председателем Совета Федерации и руководством надзорных ведомств Курганской и Орловской областей.

В августе стало известно, что прокурором Курской области назначили Дмитрия Бурко. Ранее он трудился на должности прокурора Чукотского автономного округа.

Кабира Гасанова