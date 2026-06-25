Зампрокурора Орловской области перешел на работу в надзор Мурманской области

С 22 июня заместитель прокурора Орловской области Алексей Вахрушев переведен на аналогичную должность в прокуратуру Мурманской области. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. В структуре мурманского надзора господин Вахрушев сейчас выступает единственным заместителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель прокурора Мурманской области Алексей Вахрушев

Фото: прокуратура Мурманской области Заместитель прокурора Мурманской области Алексей Вахрушев

Фото: прокуратура Мурманской области

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, пока замену господину Вахрушеву не подобрали. Сейчас у главного прокурора Орловской области Алексея Тимошина остались первый заместитель Юрий Пахолков и «простой» зам Борис Непорожный. Информация об Алексее Вахрушеве уже удалена с сайта орловского ведомства.

Алексей Вахрушев родился в 1981 году в Челябинске. В 2005 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — Уральский государственный юридический университет) по специальности «Юриспруденция». В том же году поступил на службу в органы прокуратуры. Занимал должности прокурора городов Снежинск и Озерск, Тракторозводского района Челябинска, зампрокурора городов Верхний Уфалей и Касли. В 2022–2025 годах служил заместителем прокурора ЛНР.

Заместителем прокурора Орловской области господин Вахрушев стал в апреле 2025 года.

Алина Морозова