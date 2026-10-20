«Продавать этот объект за деньги — утопия»

«На мой взгляд, главный корпус для редевелопмента под коммерческое использование сейчас инвесторам не интересен. На это есть несколько причин. Во-первых, сложившаяся экономическая ситуация: для реконструкции здания такого масштаба требуются капитальные вложения, а для этого нужен кредит. Сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 14%. Соответственно, кредит будет очень дорогой. Ставки от «Дом.РФ» 6 и 9% более привлекательны, но многое зависит от того, насколько сложно согласовать с институтом проектную документацию и получить одобрение льготного займа.