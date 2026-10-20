«Продавать этот объект за деньги — утопия»
Предприниматель Денис Агашин — об интересе инвесторов к главному корпусу Ижмаша
Главный корпус Ижевского оружейного завода выставили на торги за 50,8 млн руб. Аукцион на объект культурного наследия (ОКН) состоится 30 октября. В состав лота входят ансамбль корпуса общей площадью 21,1 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью почти 1 га. О том, насколько инвесторы заинтересованы в этом ОКН и под какие цели его можно применить, «Ъ-Удмуртия» рассказал предприниматель, экс-глава администрации Ижевска Денис Агашин.
«На мой взгляд, главный корпус для редевелопмента под коммерческое использование сейчас инвесторам не интересен. На это есть несколько причин. Во-первых, сложившаяся экономическая ситуация: для реконструкции здания такого масштаба требуются капитальные вложения, а для этого нужен кредит. Сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 14%. Соответственно, кредит будет очень дорогой. Ставки от «Дом.РФ» 6 и 9% более привлекательны, но многое зависит от того, насколько сложно согласовать с институтом проектную документацию и получить одобрение льготного займа.
Во-вторых, нет понимания, для каких целей применить такие площади. Помимо ремонта каждого квадратного метра здания, необходимо благоустраивать внутренние дворовые постройки, набережную и подходы к главному корпусу. По моему опыту, работа над 1 кв. м ОКН стоит 170—200 тыс. руб. Реконструкция объекта будет стоить минимум 4,2 млрд руб. Скорее всего, эти работы и станут основной проблемой для потенциального инвестора: здание практически разрушено.
На мой взгляд, продавать этот объект за деньги сегодня — утопия. Его надо отдать за 1 руб. И тогда, возможно, появятся меценаты, готовые вложиться в главный корпус.
Другой путь — государственно-частное партнерство, когда власти берут на себя часть расходов, будь то благоустройство территории или подведение инженерных коммуникаций, а бизнес восстанавливает внутренние пространства. Третья ветка — чисто государственная, когда работы ведутся за счет бюджетных средств. Государство сделает этакий вайтбокс — предчистовую отделку — и продаст здание малыми объемами. Властям необходимо договориться с бизнесом, “подарить” этот объект и потребовать взамен его восстановление.
Раз это статусный объект, то стоит спросить у жителей Ижевска, что бы они хотели видеть в главном корпусе. Далее следует узнать у самого бизнеса, каким образом они готовы коммерциализировать ОКН. Как вариант, государство может обустроить на базе объекта музей или экспоцентр для проведения городских и республиканских мероприятий».