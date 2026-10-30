Ирина Салтыкова, стадионный концерт группы «Руки вверх!» и ФК «Зенит» принимает «Ростов»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 30 октября по 8 ноября
Классика и джаз, рок и поп, спектакли и концерты, балет, оперетта и встреча с режиссером, любовь и музыка, искусство модерна, коты-чемпионы, цирк и крокомедия, бег в удовольствие и футбол: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
30 октября в музее дизайна «Основа» открывается выставка «Полный сюр. Эффект Дали» — проект, который рассказывает не о Дали-художнике, а о Дали-продюсере, арт-директоре и бренд-менеджере собственной личности. Сальвадор Дали не просто создавал произведения искусства — он конструировал миф о себе, и его живописные работы были лишь маленькой частью этого большого мифа. Завитые усы, экстравагантные костюмы, публичные перформансы, парадоксальные заявления работали как единая медиасистема, мгновенно считываемая в книжной иллюстрации, на обложке глянца, в телеэфире и на рекламном плакате. Дали одним из первых понял, что ценность не в том, чтобы быть непонятным, а в том, чтобы тебя невозможно было пропустить.
Знаковым объектом выставки станет керамическое панно MAE WEST. Губы-диван, нос-камин, глаза-картины, волосы-шторы: в 1930-е годы Дали разобрал лицо голливудской актрисы Мэй Уэст на части и собрал из него комнату — сюрреалистическую, обитаемую, пугающе логичную в своей абсурдности. Образ пережил несколько перерождений: с холста — в объемную скульптуру, из скульптуры — в керамику. После выпуска тиража все формы и технологии были уничтожены, повторить его стало физически невозможно. В Санкт-Петербурге зрители увидят все пять панно серии: MAE WEST, HARLEQUIN, PURIST STILL LIFE, WOMAN’S HEAD и SELF-PORTRAIT.
30 октября особняк Половцова наполнится музыкой, в которой есть место тайне, волшебству и легкой мистике. В программе «Русских музыкальных сезонов» — загадочные и чарующие страницы классической музыки: от мрачноватой «Ночи на Лысой горе» Мусоргского и мистического «Вальса» Сен-Санса до произведений, в которых музыка словно приоткрывает дверь в другой мир. Роскошные интерьеры особняка Половцова, сотни мерцающих свечей и музыка великих композиторов создадут атмосферу таинственного музыкального салона — красивого, немного загадочного и совершенно завораживающего.
30 октября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по рассказам А. П. Чехова «Чехов. Хочется жить!». «Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться? глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных? судьбах,? ничтожности и величии? Человека? и о бесконечной? надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.
Заключительная лекция Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом» пройдет в Музее Фаберже 30 октября. В России эпоха модерна, с одной стороны, становится частью общеевропейского художественного движения, с другой — развивается в русле поисков собственного национального стиля. На заключительной лекции цикла Тамара проанализирует, как переплетались эти две линии, поговорит о деятельности Абрамцевского художественного кружка и мастерских Талашкина, обратится к работам Михаила Врубеля, Сергея Малютина и других художников, работавших с мебелью, керамикой и текстилем.
Цирк Никулина и «Лахта-холл» представляют грандиозную программу «Шоу воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Это впечатляющее шоу для всей семьи, в котором разные цирковые жанры объединяются с музыкой, световыми эффектами, иллюзионным аттракционом и современной режиссурой. На время представления привычное пространство манежа полностью преображается: свет, музыка, сценография и иллюзионные эффекты становятся частью единого действия. Номера сменяют друг друга в стремительном ритме, и каждый следующий эпизод будто поднимает планку зрелищности еще выше.
Центром программы станет большой иллюзионный аттракцион «СОКОЛ». Зрителей ждет череда эффектных иллюзий и неожиданных превращений, заставляющих снова и снова задаваться вопросом: как это возможно?
«Есть такая профессия — Родину защищать» — слова, живущие в культурной памяти страны уже не одно десятилетие, прозвучат на сцене в мировой премьере музыкального спектакля Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина — «Офицеры». Постановка обращается к повести «Танкисты» знаменитого советского писателя Бориса Васильева — к одному из самых пронзительных текстов отечественной прозы о войне, чести и человеческой судьбе. Два вечера — 30 и 31 октября — на сцене Дворца искусств Ленинградской области история семьи Трофимовых развернется почти на столетие: от Гражданской войны и первых послереволюционных лет через Великую Отечественную и до наших дней.
В центре повествования — молодой курсант Алексей Трофимов, который после окончания училища отправляется на службу в Туркестан вместе с женой Любовью. Именно здесь он впервые слышит слова, ставшие нравственным лейтмотивом всей его жизни. Композитор Владимир Баскин создал оригинальную партитуру, в которой национальные музыкальные интонации соседствуют с романтическими балладами, масштабными ансамблевыми сценами и развернутыми сольными номерами.
31 октября на Малой сцене театра «Мастерская» состоится премьера цирковой крокомедии «Кому нужен Крокодил?». Это история о поиске себя, рассказанная в декорациях сказочного цирка. Главный герой, Крокодил Крокодилович, переживает внутренний кризис. Он учится усмирять свои «хищнические» инстинкты и трансформировать их в творчество. Его путь к самопознанию — остроумная метафора взросления, понятная и детям, и взрослым. Другие герои спектакля — Птичка-пташка, Обезьяна Кривля, Гиппопотут, Хоботан и маленький Кроки — не просто сказочные персонажи, но и узнаваемые человеческие типажи. Зрители в этой музыкальной сказке рассаживаются прямо на сцене, по кругу, как на арене, что создает особую атмосферу. А еще в этом спектакле приоткрывается закулисье. Детям показывают все этапы подготовки представления — от составления афиши до подготовки костюмов. В этой истории много импровизации и азарта. «Крокомедия» — спектакль-игра, где каждый зритель — полноправный участник действия, а не просто гость в темном зале.
31 октября в Петербурге и Ленинградской области в шести парках пройдет бесплатный тематический старт сообщества «5 верст», посвященный Дню народного единства и всероссийской акции «Пирог на четвертое». Жителей города и области приглашают пробежать или пройти пешком пять километров в комфортном темпе. Можно прийти с семьей и друзьями; после финиша планируется чаепитие с пирогами. Адреса стартов: Петергоф, Александрийский парк; парк Александрино; парк Интернационалистов; Полюстровский парк; Мурино, центральная аллея Сада четырех сезонов; парк Оккервиль в Кудрино.
В этот же день, 31 октября, в ДК имени Ленсовета состоится спектакль Театра кошек Куклачева «Приключения котов-чемпионов». На сцене — люди и кошки, готовящиеся к большому праздничному состязанию. Веселые тренировки, яркие флаги и дух соревнования наполняют зал, пока внезапно не происходит неожиданное: главный приз исчезает! Начинается захватывающее приключение по его поискам. Зрителей ждут трюки, смех, музыка и, конечно же, добро, которое побеждает. Ведь даже отрицательный герой сможет понять, что настоящие чудеса происходят, когда в сердце живет дружба и радость. Специальный гость — Юрий Куклачев.
31 октября на «Газпром Арене» Сергей Жуков и группа «Руки вверх!» представляют стадионный тур «30 нам уже». «Мы с вами. Мы любим вас. И мы сыграем на самых больших концертных площадках страны, чтобы все могли стать частью праздника "Руки вверх!". Наши песни объединяют поколения. Нам подпевают и с нами танцуют все города — от Владивостока до Москвы»,— эмоционально говорят артисты, народная любовь к которым измеряется стадионами.
Ключевой абонемент Петербургской филармонии «Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии» откроется 31 октября программой из сочинений Сергея Рахманинова. Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера Филармонии, народного артиста России Николая Алексеева и Симфонический хор Свердловской филармонии исполнят Вторую симфонию (1906–1907) и поэму для солистов, хора и оркестра «Колокола» (1913) на стихи Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Художественный руководитель Симфонического хора Свердловской филармонии — заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко; солисты — сопрано Екатерина Мирзоянц, тенор Олег Долгов, бас Илья Татаков.
31 октября и 1 ноября ДС «Юбилейный» превратится в мир волшебства и магии: братья Сафроновы покажут новое шоу «Повелители волшебства». Это масштабная постановка, в центре — авторские трюки и впечатляющие сценические решения, эксклюзивно разработанные братьями Сафроновыми. Все номера исполняются вживую с эффектом полного погружения. Зрителей ждут грандиозные иллюзии, мощные спецэффекты и трюки, которые кажутся невозможными с точки зрения физики: исчезновения, левитация, перемещение людей и предметов, хождение по стенам и впечатляющие превращения прямо на глазах у зала. Все, что происходит на сцене, выстроено так, чтобы и дети, и взрослые хотя бы на вечер забыли о привычной реальности и позволили себе снова поверить в чудеса.
1 ноября народный артист России, главный джазовый посол нашей страны и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман отметит 65-летие масштабным гала-вечером на сцене БКЗ «Октябрьский» в родном Санкт-Петербурге. Поздравлять маэстро будут звезды мировой величины, ведущие российские джазмены и яркие молодые таланты Варвара Убель, Фантине, Shaman, Сергей Мазаев, Лариса Долина, Давид Голощекин, Виктор Добронравов и, конечно, Московский джазовый оркестр — «созвездие виртуозов», как называют коллектив зарубежные критики. В этот вечер на сцене встретятся сразу несколько поколений — и каждый сыграет свою ноту в честь юбиляра. Юбилейный концерт станет важным событием большого всероссийского тура, приуроченного к двум знаковым датам — 65-летию маэстро и 30-летию легендарного альбома Blues for 4.
1 ноября в петербургском клубе «Космонавт» с большим осенним концертом выступит группа «Марсель». Своим творчеством эти музыканты покорили сердца миллионов слушателей, на их счету десятки хитов, среди которых «Настроение осень», «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Сколько бы», «Туда где», «Полетели в небеса», «Здравствуй, мам» и другие. С каждым годом этот перечень пополняется новыми композициями. Осенний концерт «Марсель» в Петербурге уже много лет остается доброй традицией, и в этом году в программе прозвучит и новая композиция «Мира мало», которую музыканты записали совсем недавно.
В рамках XXXVI Международного фестиваля искусств «Земля детей» 2 ноября в Колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена состоится концерт «Новый детский альбом», посвященный П. И. Чайковскому. В концерте примет участие общественный деятель, меценат, просветитель, выступающий по всему миру с рассказами о семье Чайковских и русской культуре XIX века, Денис фон Мекк. Путешествия во времени — это всегда интересно, особенно если они музыкальные. Одно из таких путешествий ожидает публику на концерте «Новый детский альбом». Название, с одной стороны, вызывает у нас воспоминания о любимом многими сочинении Петра Ильича Чайковского, а с другой — создает интригу. Концерт подарит новое прочтение «Детского альбома»: знакомые многим фортепианные пьесы прозвучат в переложении для русского народного оркестра, а сочинения современных композиторов будут исполнены как дань уважения гениальному предшественнику и в то же время представят новые творческие решения и взгляды. Состоится настоящий диалог между двумя эпохами. На сцене — солисты и лауреат международных конкурсов Русский народный оркестр Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель, автор большинства инструментовок и дирижер — Александр Афанасьев.
Театр балета имени Леонида Якобсона отмечает 10-летие постановки спектакля «Спящая красавица». 2 ноября в Александринском театре пройдет юбилейный показ. Герои сказок Шарля Перро выйдут на сцену под чарующие мелодии Чайковского. Спектакль поставлен на основе канонической хореографической версии Мариуса Петипа, который придумал ее в далеком 1890 году. Премьера прошла с триумфом, и балет стал одним из самых роскошных и дорогих в театральном репертуаре. Уже в наши дни, проявляя уважение к оригиналу, свою авторскую версию «Спящей красавицы» для Театра имени Леонида Якобсона предложил французский танцовщик и хореограф Жан-Гийом Бар, этуаль Парижской оперы. Премьера состоялась 29 октября 2016 года. Главные партии в спектакле исполнят ведущие артисты труппы, представляющие молодое поколение наследников академической балетной традиции. Принцессу Аврору танцует Нурия Картамысова, Принца Дезире — Дмитрий Соболев, Фею Сирени — Галина Михирева. Место за дирижерским пультом займет Андрей Иванов.
В этот же день, 2 ноября, в отеле «Индиго» прозвучит «Ив Монтан — голос Оттепели» — пьеса-читка, основанная на автобиографической книге Ива Монтана «Солнцем полна голова» и песнях легендарного французского артиста. Оттепель началась не только с речи Никиты Хрущева на XX съезде КПСС, но и с приезда в Москву известного певца и актера Ива Монтана. Он «прорубил» окно из Европы в СССР, с ним распахнулся «железный занавес». В 2026 году исполнилось 70 лет с этого события. В пьесе-читке принимают участие известный актер театра и кино Вениамин Смехов и молодые актеры Театра на Таганке Мария Матвеева и Никита Лучихин.
2 ноября в Петербургской филармонии продолжится цикл концертов, посвященный 95-летию установки органа в Большом зале филармонии. Рубин Абдуллин, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, включил в свою программу сочинения двух великих органистов, чья жизнь была неотделима от создания духовной музыки — Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка — наследника баховской традиции.
На античные каникулы ждет ребят музей-макет «ЭПОХИ». В программе — интерактивные экскурсии, квесты, квизы и творческие мастер-классы. 30 октября и 3 ноября состоится тематическая программа по мифам и легендам Древней Греции с мастер-классом по изготовлению марионетки Геракла «Легенды Эллады»; 31 октября — тематическая программа с мастер-классом по изготовлению мумии «Мумия! Она живая!»; 1 ноября — тематическая программа с мастер-классом по письму на папирусе «Египтомания», 2 ноября — квиз-экскурсия «Пирамидон»; 4 ноября — обзорная экскурсия по макету Древнего Египта с мастер-классом по изготовлению амулета из глины.
3 ноября Балтийский симфонический оркестр выступит в «Колизее» с программой «Вселенная Миядзаки». Будет не только прекрасная музыка: незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдет с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения. Анимация Хаяо Миядзаки —удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Его сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Равноценно с анимацией и сюжетом, огромную роль здесь играет музыка. Тандем Хаяо Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.
4 ноября Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина представит праздничный концерт «Музыкальная мозаика России», который состоится в Музыкальной гостиной на Большой Морской. Концерт приглашает слушателей в яркое музыкальное путешествие по регионам и республикам России. В этот вечер артисты не только исполнят любимые произведения, но и поделятся личными историями о местах, где они родились и выросли, расскажут о культуре, обычаях и характере народов, населяющих нашу большую страну. На одной сцене встретятся разные музыкальные традиции, национальные мотивы, языки и творческие интонации. Каждое выступление станет признанием в любви родному краю, а вместе они сложатся в красочную мозаику живой, многогранной и удивительной культуры. За один вечер можно будет услышать голоса разных уголков страны, открыть для себя новые традиции и почувствовать, как много нас объединяет. «Музыкальная мозаика России» — концерт о местах, которые делают нас теми, кто мы есть. О дорогах, ведущих домой. О памяти, передаваемой из поколения в поколение. О единстве, которое рождается из уважения и интереса друг к другу.
В концерте принимают участие артисты мюзикла Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина Алина Атласова, Дарья Кожина, Вячеслав Рязанов и Александр Саванец.
5 ноября БКЗ «Октябрьский» распахнет свои двери, чтобы стать музыкальной машиной времени и точкой притяжения для всех ценителей великого наследия Петра Ильича Чайковского. «Чайковский Гала» — это путевой дневник композитора. Особый аккорд вечера — 150-летие цикла «Времена года»: музыка, где природа говорит голосом вечности. В программе вечера — грандиозное аудиовизуальное действо. На сцене — созвездие исполнителей мирового уровня: солист Мариинского театра, баритон Григорий Чернецов; заслуженный артист России, пианист Борис Березовский; проникновенный кларнетист Андрей Самсонов, симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова и виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet. И, конечно, мировые звезды балета подарят на вечере лучшие партии из балетов Чайковского, где танец становится дыханием души. Но главное — это синтез: живой звук, динамичный свет и специально созданные видеоглавы сольются в единую книгу путешествий композитора. А вести слушателей по этой книге будет Александр Малич — бессменный голос конкурсов Чайковского и «Щелкунчика», директор Александринского театра.
6 ноября в концертном зале «Колизей — Арена» пройдет концерт ABBA — The Beatles. Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века. The Beatles — британская рок-группа, чьи пластинки выходили миллионными тиражами, имела поклонников по всему миру. А любовь слушателей породила даже особое движение — битломанию. Несмотря на то, что группы уже давно не существует, песни музыкантов и сейчас привлекают внимание аудитории разного возраста. Вторая часть концерта будет посвящена творчеству второй известной «четверки». Шведский музыкальный квартет ABBA также завоевал огромную зрительскую любовь во всем мире. На протяжении многих лет их сборники возглавляли мировые хит-парады, а среди поклонников коллектива были представители королевской семьи Швеции.
6 ноября в клубе А2 пройдет 19-й ежегодный фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков». На главной сцене выступят легендарная группа «Алиса», известные и молодые рок-группы, актеры петербургских театров, лидеры креативных движений, поддерживающие социальную позицию фестиваля. Масштабный музыкально-информационный марафон станет площадкой открытого диалога о важности осознанного выбора и силе творческой самореализации как альтернативы разрушительным привычкам. На двух сценах выступят более 20 коллективов, в том числе «Алиса», «Ангел НеБес», «Разные люди», «Мультfильмы», «СЛОТ», Nagart и другие заслуженные представители рок-сцены. Также можно будет увидеть выступления молодых команд — победителей отборочных туров. Название проекта отражает его ключевую идею: это призыв осознанно выбрать возможность полноценно жить и отказаться от разрушительных привычек. Рок-музыканты, художники, актеры и поэты на фестивале выступают не только как артисты, но и как примеры такого выбора.
В этот же день, 6 ноября, в Театре музыкальной комедии будет показана оперетта «Летучая мышь» — самая популярная и «праздничная» оперетта Иоганна Штрауса. Великолепная, искристая, как брызги шампанского, музыка Штрауса создает особую атмосферу легкости и веселья. В Петербурге середины XIX века имя композитора Штрауса было хорошо знакомо. В течение 14 лет он приезжал в русскую столицу и давал концерты в Павловском вокзале. Поэтому по предложению музыкального руководителя и дирижера премьерного спектакля, заслуженного артиста России Андрея Алексеева, в сцене бала звучит музыка Штрауса, посвященная Петербургу, и его аранжировки русских мелодий. Постановку спектакля осуществил известный режиссер, лауреат Государственной премии России Игорь Коняев. «Летучая мышь» стала его четвертой работой в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.
6 ноября гостем проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» станет режиссер Валерий Фокин. Историк Лев Лурье расспросит мастера о петербургском периоде, ведь он без малого четверть века живет и творит в нашем городе. Конечно, не обойдется без обсуждения различий с Москвой, откуда Валерий Владимирович родом. Модератор — директор Александринского театра Александр Малич. Лев Яковлевич наверняка захочет поговорить про историю, которая повторяется и перемалывает личности, про нашумевшие постановки «1881», «Рождение Сталина», а также готовящийся к премьере «Цирк Модерн». И без двух великих летописцев Петербурга, Гоголя с Достоевским, тоже не обойдется. Первого Фокин поставил чуть ли не выше всех коллег по цеху. У господина Малича за плечами не только богатый журналистский опыт, но и седьмой год службы в Александринке. В этой связи он глубоко погружен в материал, что дает нетипичный акцент: на сцене «Собрания» впервые окажутся коллеги. Поговорят и про «дистанцирующийся характер города, который, по словам режиссера, как кошка, гуляет сам по себе», а также об отличии режиссерского метода от остальных ныне живущих в городе классиков — Додина и Могучего.
«Кармен» — фламенко-спектакль Натальи Зайковой, от первой до последней минуты держащий зал в напряжении,— состоится 7 ноября на сцене «Колизей Арены». Ее Кармен — наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Создателям шоу удалось невероятное: выделить из сложного массива многовекового наследия основу фламенко, его ДНК — те сплетения звуков, ритмов, чувств, которые содержат всю информацию, переданную от предков, живших тысячи лет назад. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна. В нем задействованы лучшие исполнители фламенко России.
7 ноября в петербургском клубе «Космонавт» Ирина Салтыкова представит программу «Салтыкова клевая» — концерт, чье название стало крылатой фразой благодаря культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2». На сцене «Космонавта» артистка докажет, что время над ней не властно, а ее голос, звучавший когда-то из каждого магнитофона, по-прежнему разбивает тысячи сердец. Главная «фишка» концерта — абсолютная искренность и камерная атмосфера. Конечно, не обойдется без главных музыкальных блокбастеров, которые вся страна поет уже более 20 лет. В программе вечера прозвучат легендарные композиции, ставшие визитными карточками певицы: «Голубые глазки», «Солнечный друг», «Бай-бай», «Серые глаза», а также другие хиты. Саундтрек к молодости, к первым победам и смелым поступкам. Однако Ирина Салтыкова не только возвращает слушателей в золотую эру 1990-х, но и доказывает, что ее творческая энергия остается такой же мощной и сегодня.
В этот же день, 7 ноября, джаз-клуб Игоря Бутмана представляет особенный проект — совместное выступление певицы и актрисы Аглаи Шиловской и LRK Trio, одного из самых ярких и самобытных коллективов современной российской джазовой сцены.
Аглая Шиловская — актриса театра и кино, обладательница выразительного вокала и яркой сценической индивидуальности. В ее исполнении — джазовые стандарты, популярная классика и авторские интерпретации шедевров советских композиторов обретают особую эмоциональную глубину и драматургическую насыщенность.
LRK Trio — это коллектив музыкантов нового поколения, успешно соединяющих традиции джаза с современным музыкальным языком. В состав трио входят пианист Евгений Лебедев и контрабасист Антон Ревнюк. Специально для выступления на Санкт-Петербургском джазовом фестивале к коллективу присоединится молодой барабанщик-виртуоз Омар Саидов. Музыканты известны своим тонким взаимодействием, изысканными импровизациями и безупречным чувством ансамбля.
В программе прозвучат знаменитые джазовые стандарты, произведения из золотого фонда мировой музыки, а также неожиданные авторские аранжировки известных хитов на русском языке, созданные специально для этого проекта.
8 ноября на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» принимает команду с южным характером — «Ростов». Откроет матч яркое шоу и концерт Toxi$ — сверхновой звезды хип-хопа и автора популярных треков Nobody, «Знак», I Got You, Ameli. Фраза «возьми телефон, детка» стала вдохновением для миллионов вирусных роликов. По традиции, за два часа до матча начнется большая развлекательная программа: бесплатные интерактивные площадки, мастер-классы и аквагрим; фуд-корты и рестораны с кухнями разных стран и многое другое.
В этот же день, 8 ноября, группа «Диктофон» даст осенний концерт в клубе «Космонавт», представив новый студийный цикл «Каникулы». В течение года коллектив выпустит четыре сезонных релиза, каждый из которых станет отдельной главой новой работы группы. Слушателей ждет новая программа «Осенние каникулы» с последними релизами, специальными гостями и любимыми хитами.
Творческое объединение «Канарейка» 8 ноября в концертном зале «У Финляндского» представляет легендарный советский мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников». Роскошные наряды, прекрасные танцовщицы, злые разбойники, сокровища, массовые сцены, искрометный юмор, живая музыка, современный балет, страсть и эмоции, невероятные приключения и, конечно же, счастливый финал.
8 ноября в Концертном зале на Английской набережной в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» состоится концерт «Любовь и музыка» — эмоциональное путешествие от трепетной исповеди до страстей любви. В одной программе соединятся два мира: камерная лирика великих романтиков XIX–XX веков (романсы Шумана, Брамса, Штрауса) и возвышенная духовность Мессы № 2 соль мажор (D. 167) Франца Шуберта. В исполнении мессы примут участие солисты оперной труппы Мариинского театра и Армянского национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна, хор и симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Особую ценность событию придает пространство: в зале сохранился единственный в России орган XIX века фирмы «Бриндли и Фостер» — самый ранний из больших органов Петербурга на три клавиатуры и двадцать три голоса. Орган этой фирмы в XIX веке превосходил европейские аналоги, а современники называли его звучание «сверкающе-огненным». Акустика зала — пространство бывшей англиканской церкви — позволит в полной мере раскрыть и молитвенную строгость мессы, и проникновенность романсов. Отдельным подарком для публики станет выступление яркой представительницы петербургской скрипичной школы, заслуженной артистки Российской Федерации Марии Сафарьянц.