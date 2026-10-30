Ирина Салтыкова, стадионный концерт группы «Руки вверх!» и ФК «Зенит» принимает «Ростов»

4 ноября Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина представит праздничный концерт «Музыкальная мозаика России», который состоится в Музыкальной гостиной на Большой Морской. Концерт приглашает слушателей в яркое музыкальное путешествие по регионам и республикам России. В этот вечер артисты не только исполнят любимые произведения, но и поделятся личными историями о местах, где они родились и выросли, расскажут о культуре, обычаях и характере народов, населяющих нашу большую страну. На одной сцене встретятся разные музыкальные традиции, национальные мотивы, языки и творческие интонации. Каждое выступление станет признанием в любви родному краю, а вместе они сложатся в красочную мозаику живой, многогранной и удивительной культуры. За один вечер можно будет услышать голоса разных уголков страны, открыть для себя новые традиции и почувствовать, как много нас объединяет. «Музыкальная мозаика России» — концерт о местах, которые делают нас теми, кто мы есть. О дорогах, ведущих домой. О памяти, передаваемой из поколения в поколение. О единстве, которое рождается из уважения и интереса друг к другу.