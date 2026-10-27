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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

Все будет джаз

Игорю Бутману — 65
У Игоря Бутмана две карьеры. Первая — саксофонист, который играл с «Кино» и «Аквариумом», уехал в Беркли, выступал в Blue Note с Гровером Вашингтоном и Пэтом Метини. Вторая началась в середине 1990-х, когда он вернулся в Россию и взялся за дело, которым музыканты обычно не занимаются: оркестр, фестиваль, клуб, переговоры с чиновниками и промоутерами. 27 октября выдающемуся саксофонисту, композитору, народному артисту России и самому известному и титулованному джазмену страны — 65 лет.
Джазмен Игорь Бутман в 2000 году

Джазмен Игорь Бутман в 2000 году

Наталья Логинова / Коммерсантъ

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Ленинград: школа, рок-сцена, «Осенние ритмы»

Игорь Бутман родился в Ленинграде в 1961 году. В 11 лет родители отдали его в музыкальную школу по классу кларнета. Через несколько лет он перешел на саксофон, и это оказалось точным попаданием: инструмент, который в СССР был почти не освоен в джазовом смысле, давал простор.
К началу 1980-х он уже играл там, где джаз пересекался с роком и андеграундом: с «Кино», с «Аквариумом», в записях Сергея Курехина. Это была школа игры в разных системах — от панка до концептуализма, от эстрады до авангарда. Курехин, вспоминал Бутман, был интересен не только как музыкант, но и как человек, за которым хотелось наблюдать.
Игорь Бутман (второй справа) и Сергей Курехин (справа) на концерте в Ленинградском Дворце молодежи в 1986 году

Игорь Бутман (второй справа) и Сергей Курехин (справа) на концерте в Ленинградском Дворце молодежи в 1986 году

Аукционный дом «Литфонд»

В 1981-м его назвали «Открытием года». В 1983-м он уже играл в оркестре Олега Лундстрема — лучшем биг-бэнде страны. Тогда же Бутман собрал свой ленинградский квинтет. В состав вошли Александр Беренсон (труба), Дмитрий Колесник (контрабас), Евгений Губерман (ударные) и Евгений Маслов (пианино). Коллектив активно выступал: участвовал в трех фестивалях «Осенние ритмы» в Ленинграде, а также ездил на фестивали в Москву и Ригу. В опросах критиков Бутман занимал первое место среди тенор-саксофонистов. К середине 1980-х в СССР он был первым — и, кажется, это был «потолок». Дальше нужно было либо согласиться с тем, что выше уже не подняться, либо ехать учиться туда, где школа старше и глубже.

Америка: Беркли, Blue Note, новые горизонты

Игорь Бутман в 1993 году

Игорь Бутман в 1993 году

ТАСС

В 1987 году Бутман уехал в США и поступил в Беркли — одну из главных музыкальных школ мира. Он учился по двум специальностям: концертный саксофонист и композитор. Это была не эмиграция от безысходности, а профессиональный шаг: в СССР он уже был первым, а в Беркли можно было посмотреть, как устроена школа изнутри.
Дальше — работа, которую в Америке называют «paying dues»: клубы, сессии, записи. Он играл с Гровером Вашингтоном, с Пэтом Метини, выступал в Blue Note — клубе, который для джазмена значит примерно то же, что Карнеги-холл для классика. Получил американское гражданство, обзавелся связями и работой.
Одна деталь, которую он сам подчеркивает: где бы он ни играл, его называли «русским саксофонистом». Не «советским», не «эмигрантом» — русским. И он этим гордился. Это не сентиментальность, а понимание: его отличие от американских коллег — не в технике, а в происхождении. И это отличие можно конвертировать в позицию.
Америка дала ему стандарт. Он увидел, как устроена индустрия: как работают клубы, как строятся фестивали, как музыка становится частью повседневной культуры, а не редким событием. Позже музыкант сказал, что в СССР он в каком-то смысле «боролся сам с собой» и с пластинками великих джазменов — они были его главными ориентирами. А в Америке пришлось соревноваться с живыми, часто более молодыми коллегами напрямую. Это дало мощный профессиональный толчок.
В середине 1990-х Бутман вернулся. Это решение до сих пор вызывает вопросы: зачем человеку, у которого все сложилось в Нью-Йорке, ехать в Москву, где джаз в 1990-е собирал аудиторию заново?

Причин было три, и они сработали вместе

Джазмен Игорь Бутман с женой Оксаной во время интервью у себя дома. 2000 год

Джазмен Игорь Бутман с женой Оксаной во время интервью у себя дома. 2000 год

Наталья Логинова / Коммерсантъ

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Личная: в 1992 году Игорь познакомился со своей будущей второй женой Оксаной. Ей не дали американскую визу. Бутман остался в России на время, пока ждал американское гражданство. За это время Оксана забеременела, и возвращение в США отложилось. Тогда же он написал «Вальс для Оксаны».
Профессиональная. В Америке он был одним из многих отличных саксофонистов. В России 1990-х место институционального лидера в джазе было вакантным. Не потому, что не было музыкантов, а потому, что не было структуры: оркестров, фестивалей, клубов, которые делают джаз регулярной практикой. Так получилось, что в середине 1990-х Бутман фактически обосновался в России. В интервью Бутман признавался: поначалу даже не думал, что останется надолго, но активность здесь оказалась ничуть не меньше, чем в Америке. Ему стало интересно участвовать в этом процессе.
И еще одно: он вернулся в другую страну. Не в Советский Союз, из которого уезжал, а в Россию, где появилась другая молодежь и другой запрос на искусство. И это его зацепило. Он видел себя культурным посредником: благодаря его усилиям и связям американские джазовые музыканты начали регулярно приезжать с концертами в Россию, а российские артисты получили больше возможностей выступать на международных фестивалях.

Новый русский джаз

Игорь Бутман (слева) во время выступления на фестивале «Триумф джаза». 2004 год

Игорь Бутман (слева) во время выступления на фестивале «Триумф джаза». 2004 год

Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

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Первое, что Игорь Бутман сделал после возвращения,— начал играть регулярно. В 1999 году открылся Le Club на Таганке, и «джазовые понедельники» стали местом, где московская публика снова привыкала ходить на джаз, а не «посещать событие». Клуб был не бизнесом в чистом виде, а инфраструктурой: площадкой, где музыканты могли играть, а слушатели — возвращаться.
Параллельно он собирал оркестр. С 2012 года он называется «Московский джазовый оркестр». Это не просто биг-бэнд под руководством известного саксофониста — это кузница кадров. Через него прошли Сергей Эйленкриг, Вадим Аккуратов, Александр Баронин и другие музыканты, которые сегодня сами собирают залы.
Примерно тогда же появились и фестивали. Сначала — «Независимые джаз-фестивали» в 1997–1998 годах. С 2001-го — «Триумф джаза», который Бутман делает до сих пор. В первый год он делал его практически один, с одной помощницей. Теперь — 25 сезонов, мировые имена, от Ди Ди Бриджуотер до Маккоя Тайнера, и состав, который делает фестиваль не «гастролью звезд», а точкой встречи.
Он строил не свою карьеру, а среду. В Америке эту среду создавали десятилетиями; в России 1990-х ее приходилось создавать с нуля. В 1995 году Бутмана пригласили выступить в Кремле перед Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Клинтон, по легенде, назвал его «лучшим саксофонистом мира». Легенда это или нет — но с того вечера началась история, которую сам Бутман называет «музыкальным мостом».
Игорь Бутман во время выступления на концерте вместе с американским джазовым гитаристом Джорджем Бенсоном. 2004 год

Игорь Бутман во время выступления на концерте вместе с американским джазовым гитаристом Джорджем Бенсоном. 2004 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

Бутман начал возить американских музыкантов в Россию, а российских — в США. На «Триумфе джаза» выступали звезды, которые в обычной ситуации до Москвы не доехали бы. Российские музыканты получали доступ к американским клубам и фестивалям. Это была не разовая акция, а регулярное движение.
Его аргумент прост: когда американцы видят, что в России играют их музыку «с такой же любовью, страстью и душой», они начинают иначе смотреть на страну. В 2020-х, когда «отмена» русской культуры стала реальностью западных площадок, Бутман оказался в несколько неудобной позиции. Он призывал восстанавливать связи и критиковал «отмену», но признавал: давление на западные клубы существует и не все готовы его игнорировать.

Не только сцена: как Бутман выстраивал систему

Джазмен Игорь Бутман на церемонии открытия фестиваля «Триумф джаза». 2006 год

Джазмен Игорь Бутман на церемонии открытия фестиваля «Триумф джаза». 2006 год

Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

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Оркестр и «Триумф джаза» — самая видимая часть работы, но не единственная. За ними стоит более широкая конструкция: образование, фестивальная сеть, лейбл и деловая площадка для профессионалов. Все это редко попадает в новости, но именно на этом уровне джазовая жизнь перестает зависеть от одного концерта или одного фестиваля.
В 2019 году Бутман возглавил первую в России Академию джаза — она была создана на базе Государственного училища духового искусства (ГУДИ), которое существует с 1990 года и остается единственным в Европе училищем, специализирующимся на подготовке профессиональных музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах. Сам Бутман стал директором ГУДИ в мае 2017-го, а через два года училище было преобразовано в Академию. Задача, которую он сформулировал тогда, звучит скромно, но по сути амбициозно: «сделать так, чтобы Академия, будучи формально средним учебным заведением, выпускала профессиональных музыкантов, чтобы уже к окончанию музыкального училища музыканты имели уровень высшего образования». Это не разовый мастер-класс, а институция, которая готовит смену — и одновременно становится базой для оркестра и фестивалей.
Игорь Бутман (в центре) на открытии Sochi Jazz Festival. 2017 год

Игорь Бутман (в центре) на открытии Sochi Jazz Festival. 2017 год

Frolzart / Wikimedia Commons

Игорь Бутман продюсирует 11 международных фестивалей. Среди них — Sochi Jazz Festival, который проводится с 2009 года и стал главным джазовым событием юга России; «Будущее джаза» — самый молодежный проект, фестиваль для перспективных молодых музыкантов; «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»; Moscow Jazz Festival; «АкваДжаз»; World Jazz Festival в Риге. Это не «гастрольные туры» под одним брендом, а разные площадки с разной аудиторией — от курортной публики Сочи до студентов и профессионалов.
В 2009 году появился звукозаписывающий лейбл Butman Music Records. За это время на нем вышло более 30 альбомов. Лейбл выпускает не только записи самого Бутмана и Московского джазового оркестра, но и альбомы других артистов. В 2014 году Бутман основал Фонд поддержки и развития музыкального искусства — некоммерческую организацию для поддержки джазовой сцены и образования в России. А в 2017-м запустил Jazz Across Borders — международный форум-фест, который собирает профессионалов индустрии: промоутеров, менеджеров, педагогов, журналистов. Это единственная в России B2B-площадка для джазовой индустрии, где обсуждают не только музыку, но и бизнес: монетизацию, устойчивость клубов, цифровое продвижение, коллаборации с брендами. В 2018 году Бутман стал инициатором и художественным соруководителем Международного дня джаза в Санкт-Петербурге — вместе с Херби Хэнкоком.
Игорь Бутман на джазовом параде в Летнем саду. 2026 год

Игорь Бутман на джазовом параде в Летнем саду. 2026 год

Татьяна Горд / Коммерсантъ

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Сам Бутман на вопрос, как он выдерживает такой график, отвечает просто: «Мне повезло в жизни заниматься делом, которое очень нравится. Ты любишь музыку, сцену, музыкантов, любишь общение с публикой — и это на самом деле удовольствие». Он признает: перелеты и аэропорты отнимают время, но «когда выходишь на сцену, играешь со своими музыкантами, партнерами, молодыми, которые рвутся в бой,— это сразу дает силы нравственные и духовные, а с духовными и тело начинает работать нормально». Раньше, по его словам, гастроли были устроены проще: «приехал, поспал, сыграл, поспал и уехал». Сейчас он находит энергию в другом — в общении, в новых впечатлениях: «приехал, сходил на экскурсию, пообщался после концерта… получил массу впечатлений и энергии, чуть-чуть поспал — и уже ты как новый».
Главное. Северо-Запад

Авторы

  • Анна Кашурина