Все будет джаз

Сам Бутман на вопрос, как он выдерживает такой график, отвечает просто: «Мне повезло в жизни заниматься делом, которое очень нравится. Ты любишь музыку, сцену, музыкантов, любишь общение с публикой — и это на самом деле удовольствие». Он признает: перелеты и аэропорты отнимают время, но «когда выходишь на сцену, играешь со своими музыкантами, партнерами, молодыми, которые рвутся в бой,— это сразу дает силы нравственные и духовные, а с духовными и тело начинает работать нормально». Раньше, по его словам, гастроли были устроены проще: «приехал, поспал, сыграл, поспал и уехал». Сейчас он находит энергию в другом — в общении, в новых впечатлениях: «приехал, сходил на экскурсию, пообщался после концерта… получил массу впечатлений и энергии, чуть-чуть поспал — и уже ты как новый».