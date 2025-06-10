Министерство спорта Курской области возглавила Наталья Жигалова

С 9 июня врио министра физической культуры и спорта Курской области стала Наталья Жигалова, которая до этого руководила аналогичным ведомством в Белгородской области. Об этом сообщили в правительстве Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Жигалова

Фото: правительство Курской области Наталья Жигалова

Фото: правительство Курской области

Пост и. о. министра спорта Курской области покинул Вячеслав Харитонов. Он руководил ведомством с сентября 2024 года, когда пост министра оставил Алексей Петухов, перешедший на другую работу. До этого господин Харитонов был его заместителем.

Наталья Жигалова с 2019 года возглавляла управление физической культуры и спорта Белгородской области, с 2022 года — профильное министерство. Сменила на этом посту Олега Сердюкова, покинувшего его по собственному желанию. До перехода в правительство региона была директором ОГАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №4 Белгородской области».

Об отставке госпожи Жигаловой с поста белгородского министра спорта стало известно в апреле. Уточнялось, что она займет другую должность в правительстве региона и что и. о. министра будет ее первый заместитель Валерий Сирюшов. Пока он не утвердился в должности и не уступил ее другому чиновнику.

Алина Морозова