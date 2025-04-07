Министры культуры и спорта покидают правительство Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отставке министра культуры Константина Курганского и министра спорта Натальи Жигаловой.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Белгородской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Курганский переходит на работу в федеральные структуры. Исполнять его обязанности глава региона предложил директору госучреждения «Белгородский государственный центр народного творчества» Михаилу Шапошникову, который занимает свой пост с декабря 2019 года.

Госпожа Жигалова переходит «на другую работу в правительстве Белгородской области». И. о. министра спорта региона будет ее заместитель Валерий Сирюшов.

Константин Курганский был министром культуры Белгородской области с января 2022 года. Его перевели на эту должность с поста регионального вице-губернатора, курирующего социальную сферу, который он занимал с октября 2021 года. До этого господин Курганский возглавлял областное управление культуры, еще раньше — Центр молодежных инициатив. Наталья Жигалова с 2019 года возглавляла управление физической культуры и спорта Белгородской области, с 2022 года — профильное министерство. Сменила на этом посту Олега Сердюкова, покинувшего его по собственному желанию. До перехода в правительство региона была директором ОГАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №4 Белгородской области».

Алина Морозова