Гладков сказал найти новую работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в региональном правительстве предложил поискать возможность трудоустройства для сотрудника министерства спорта, который в июле из-за опасений за свою жизнь отказался посещать приграничную территорию. С предложением принять к нему меры к главе региона обратился первый заместитель министра спорта Валерий Сирюшов.

Чиновник напомнил, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс. 31 июля господин Гладков сообщил, что замминистра спорта Андрей Дятлов отказался ехать на пострадавший от обстрелов со стороны Украины спортивный комплекс в поселке Уразово, который расположен примерно в 12 км от границы. Губернатор тогда заявил, что заставлять чиновника не будет, и отправился на осмотр объекта вместе с замглавы Валуйского округа Алексеем Климовым.

На предложение Валерия Сирюшова принять меры к господину Дятлову губернатор на совещании однозначно не ответил. «Все люди разные, и каждый по-разному справляется со стрессами и по-разному относится к своим должностным обязанностям,— сказал Вячеслав Гладков.— Но я согласен, что, если человек не способен исходя из особенностей своего характера справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, которые мы переживаем, эти должности не для него». Губернатор отметил, что в правительстве не намерены нарушать трудовое законодательство, и предложил подыскать возможность трудоустройства Андрея Дятлова на другую должность.

Сергей Толмачев, Воронеж