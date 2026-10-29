Население ЖК за «Уфа Экспо» может достичь 1,8 тысячи человек

Общая площадь квартир в жилом комплексе должна составить 53,5 тыс. кв. м, планирует застройщик. В домах высотой до 32 этажей должны поселиться около 1,8 тыс. человек. Такие данные содержатся в документах на сайте мэрии Уфы.