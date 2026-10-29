Население ЖК за «Уфа Экспо» может достичь 1,8 тысячи человек
Стали известны технико-экономические показатели жилого комплекса, планируемого к строительству на улице Менделеева в Уфе. Как сообщал «Ъ-Уфа», проект через общественные обсуждения пытается провести ООО «Бастион-Сервис». Для этого компания хочет получить разрешение на использование 1,3 га за выставочным комплексом «Уфа Экспо».
Общая площадь квартир в жилом комплексе должна составить 53,5 тыс. кв. м, планирует застройщик. В домах высотой до 32 этажей должны поселиться около 1,8 тыс. человек. Такие данные содержатся в документах на сайте мэрии Уфы.
Как узнал «Ъ-Уфа», собственником изыскиваемого участка по крайней мере до начала февраля 2025 года являлось ООО «Примасоле». Весной 2024 года мэрия разрешила компании разработать проекты планировки и межевания территории между улицей Менделеева и склоном реки Уфы. В ноябре того же года арбитражный суд удовлетворил иск «Примасоле» к городскому главному управлению архитектуры, признав отсутствие лесов на участке за выставочным комплексом. Оспорить решение в апелляционном суде администрация не смогла.
13 ноября арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск «Примасоле» в связи с замечаниями муниципалитета к проектам планировки и межевания территории.