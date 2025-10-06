Уфимский застройщик оспаривает наличие городских лесов в Зеленой роще

Арбитражный суд Башкирии 29 октября рассмотрит исковое заявление ООО «Примасоле» к главному управлению архитектуры Уфы. Строительная компания считает незаконными замечания чиновников к проектам планировки и межевания территории в микрорайоне Зеленая роща.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Примасоле», связанное с девелоперской группой «Гранель», владеет 1,3 га земли в районе выставочного комплекса «Уфа-экспо», жилого комплекса «Венский лес» и стройплощадки жилого комплекса «Лесная симфония». Весной прошлого года мэрия разрешила компании разработать планировочную документацию для территории между улицей Менделеева и склоном реки Уфы. На 11,4 га предполагалось строительство многоэтажных домов и социальных объектов.

Тогда же главархитектуры Уфы выдало градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), находящегося в собственности «Примасоле», указав на наличие городских лесов. Последнее стало поводом для разбирательств, в ноябре арбитражный суд Башкирии потребовал от мэрии исключить из ГПЗУ сведения о лесах, удовлетворив требования компании.

В феврале этого года главархитектуры отклонило проекты планировки и межевания территории из-за совпадения участка для планируемого паркинга с территорией городских лесов. В новом иске «Примасоле» просит признать действия управления незаконными и исключить данные о лесах из геоинформационной системы.

Третьими лицами к разбирательствам привлечены республиканская прокуратура, природоохранная прокуратура, «Горзеленхоз», Рослесинфорг и управление коммунального хозяйства и благоустройства города.

Идэль Гумеров