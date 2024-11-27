За деревьями леса не нашлось

Главное управление архитектуры Уфы не смогло доказать арбитражному суду Башкирии наличие городских лесов на земельном участке рядом с торгово-выставочным комплексом «Уфа-Экспо». 1,3 га земли на улице Менделеева принадлежат компании «Примасоле», которая через своего владельца Фанусу Сиразетдинову связана с ГК «Гранель». «Гранель» возводит возле «Уфа-Экспо» ЖК «Лесная симфония. «Примасоле» пожаловалась в суд, что Главархитектуры неверно отобразило в градостроительном плане участок зоны с особыми условиями и тем самым воспрепятствовало ее предпринимательской деятельности. Суд согласился с доводами истца и потребовал исключить сведения о городских лесах из документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земельный участок «Примасоле» находится справа от корпуса «Уфа-Экспо»

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Земельный участок «Примасоле» находится справа от корпуса «Уфа-Экспо»

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования ООО «Примасоле», владеющего земельным участком на улице Менделеева, и признал незаконными действия Главного управления архитектуры администрации Уфы, внесшего в градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) сведения о наличии на нем городских лесов.

Земельный участок площадью 1,3 га является собственностью «Примасоле», находится рядом с торгово-выставочным комплексом «Уфа-Экспо», жилым комплексом «Венский лес» и недалеко от строительной площадки ЖК «Лесная симфония», которую возводит ГК «Гранель», одним из учредителей которой был исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров. Вид разрешенного использования участка, который представляет собой лесной массив с хозяйственными постройками, — «Общежития».

Как следует из материалов дела, в конце марта этого года «Примасоле» попросила Главархитектуры выдать ей градостроительный план участка. Из документа, который компания получила спустя неделю, следовало, что разрешенные для строительства места совпадали с уже существующими на участке постройками. Кроме того, чиновники обозначили участок как зону с особыми условиями использования — территории городских лесов.

В конце того же месяца мэрия разрешила компании разработать проекты планировки и межевания территории между улицей Менделеева и склоном реки Уфы площадью 11,4 га. Там предполагалось построить многоэтажные дома и объекты социальной инфраструктуры.

ГПЗУ не устроил «Примасоле», которое обратилось в суд с заявлением о нарушении своих прав и интересов и несоответствии полученного документа законодательству.

ООО «Примасоле» зарегистрировано в 2017 году в Уфе, основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости. Учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб., по данным Rusprofile, является Фанус Сиразетдинов, связанный со структурами группы компаний «Гранель». В частности, господин Сиразетдинов вместе с ООО «Уфа эстейт» был соучредителем ООО «Специализированный застройщик „Анмар“», который с июля 2023 года принадлежит «Гранели». «Анмар» является застройщиком «Лесной симфонии». Также Фанус Сиразетдинов является совладельцем ООО «Регион-капитал», ранее принадлежавшего Ильшату Нигматуллину, нынешнему владельцу «Гранели». В 2023 году убытки «Примасоле» составили 1,2 млн руб. при выручке 239 тыс. руб.

По мнению суда, согласившегося с доводами организации, градостроительный план не должен устанавливать характеристики участка, так как всего лишь воспроизводит те параметры, что определены в правилах землепользования и застройки, а также в проектах планировки и межевания территории. Вместе с тем, говорится в судебном решении, в ЕГРН нет сведений об особых условиях использования участка и действующих ограничениях. Кроме того, авторы ГПЗУ не дали в документе ссылку на источник информации, который указывал бы на это.

Суд посчитал, что из-за неверных сведений «Примасоле» вынуждено будет соблюдать прописанные в ГПЗУ ограничения, предусмотренные лесным законодательством.

Разрешая спор в пользу истца, арбитражный суд потребовал от Главархитектуры выдать новый ГПЗУ, в котором необходимо будет обозначить места разрешенного строительства. При этом необходимо будет учесть максимальный процент застройки в границах участка и минимальные отступы от его границ. Кроме того, управление должно зафиксировать изменения в государственной географической информационной системе «Ингео», исключив данные о наличии городских лесов.

В мэрии Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что примут решение об апелляционном обжаловании после изучения решения суда первой инстанции.

Найти контакты «Примасоле» не удалось. В ГК «Гранель» от комментариев отказались.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что суд правильно истолковал суть дела, указав на ошибки Главархитектуры. «Если участок действительно не относится к городским лесам, то включение его в ГПЗУ в качестве такового является незаконным»,— рассказал он.

По его мнению, шансы на пересмотр решения зависят от наличия новых фактов или доказательств, способных изменить оценку дела.

«Фактическое наличие лесов само по себе не является достаточным основанием для включения территории в перечень городских лесов. Необходимо учитывать законодательные критерии и процедуры, установленные для признания земель городскими лесами, включая соответствующие решения местных властей»,— резюмировал эксперт.

Идэль Гумеров