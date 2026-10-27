Возле «Уфа Экспо» собираются построить жилой комплекс

ООО «Бастион-сервис» обратилось к мэрии Уфы с просьбой изменить вид использования участка возле выставочного комплекса «Уфа-Экспо» (ранее известного как ВДНХ) на многоэтажную жилую застройку или высотную застройку. Вопрос выставлен на общественные обсуждения, которые продлятся до 20 ноября.