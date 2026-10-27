Возле «Уфа Экспо» собираются построить жилой комплекс
ООО «Бастион-сервис» обратилось к мэрии Уфы с просьбой изменить вид использования участка возле выставочного комплекса «Уфа-Экспо» (ранее известного как ВДНХ) на многоэтажную жилую застройку или высотную застройку. Вопрос выставлен на общественные обсуждения, которые продлятся до 20 ноября.
Параметры застройки неизвестны. Сейчас участок площадью 1,3 га на улице Менделеева представляет собой лес, посреди которого имеются хозяйственные постройки.
Рядом с выставочным комплексом расположено несколько жилых комплексов: «Венский лес», «Лесная симфония», Green Park, «Лимонарий».
Предложения и замечания к инициативе администрация Советского района Уфы будет принимать до 12 ноября.
ООО «Бастион-сервис» зарегистрировано в Уфе в 2023 году. Основным видом деятельности являются сделки с недвижимостью. По данным Rusprofile, компанией владеет Эльнар Маликов. В прошлом году убытки «Бастион-сервиса» составили 648 тыс. руб.