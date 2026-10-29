Центральный рынок Ярославля не удалось продать с четвертой попытки
В Ярославле аукцион по продаже 100% акций АО «Центральный рынок» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация размещена в ГИС «Торги».
На продажу выставляли 67 828 акций, принадлежащих городу, по начальной цене 163,775 млн руб. Прием заявок завершился 27 октября, аукцион был назначен на 30 октября. Желающих приобрести пакет не нашлось.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», это четвертая попытка продать рынок. Три предыдущих аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость пакета составляла около 150,5 млн руб. Рынок включили в план приватизации в сентябре 2025 года, рассчитывая привлечь внебюджетные средства для приведения территории в порядок.
В мае 2026 года занимавший пост мэра Артем Молчанов поручил остановить продажу, заявив, что город не намерен снижать цену. В конце августа власти утвердили новые условия продажи, увеличив стоимость пакета до 163,775 млн руб. Прием заявок на новый аукцион начался 28 сентября.