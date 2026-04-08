Третьи торги по продаже «Центрального рынка» в Ярославле не состоялись

В Ярославле аукцион по продаже пакета акций АО «Центральный рынок» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующий протокол размещен 8 апреля на портале «ГИС Торги».

Это была третья попытка властей продать пакет акций за 150 млн руб. Прошлые две процедуры не состоялись также по причине отсутствия заявок. При продаже акций понижение цены не предусмотрено, поясняла ранее первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Попова. Мэр Ярославля Артем Молчанов не видит проблемы в неудавшихся попытках продажи, поясняя, что идет поиск «нормального инвестора».

Центральный рынок включили в план приватизации в сентябре 2025 года. В имущественную базу рынка входят помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств.

Алла Чижова