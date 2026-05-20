Мэр Ярославля поручил остановить продажу Центрального рынка

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил остановить процедуры по продаже пакета акций АО «Центральный рынок». Об этом он сообщил на заседании муниципалитета 20 мая в ходе отчета о работе за 2025 год.

Ранее заммэра и директор департамента финансов Андрей Данц сообщал, что после трех несостоявшихся торгов по продаже пакета акций есть планы по изменению цены. «Центральный рынок» продавали за 150 млн руб. Как сообщил Артем Молчанов, цену снижать не будут.

«Мы ни в коем случае не будем снижать цену. Это принципиальная позиция. Сегодня условия разные в экономике, и работ мы очень много проводим в центре города. На сегодняшний день я дал поручение: остановить все работы по продаже Центрального рынка. Мы с вами по этому поводу еще много раз выговоримся, обсудим на комиссиях муниципалитета. Возможно, придем к каким-то решениям»,— сказал мэр, отвечая на вопрос депутата.

Алла Чижова