BBC: в Ормузском проливе зафиксировано рекордное число атак на суда
В период с 5 по 11 октября в Ормузском проливе Иран атаковал 12 судов. Это рекордный недельный показатель с начала военного конфликта между США и Ираном. Такие данные приводятся в расследовании BBC Verify, проведенном на основе информации британского ведомства по морским торговым операциям (UKMTO).
Пик ударов пришелся на 11 октября, когда за сутки было атаковано шесть судов. Тогда в числе пострадавших оказался танкер Petro Dolphin под флагом Никарагуа, который в момент удара беспилотника находился у берегов Омана. На судне вспыхнул пожар, были спасены 11 членов экипажа, 2 человека считаются пропавшими без вести.
Как сообщает BBC, на текущей неделе уже было зафиксировано как минимум четыре удара по судам. Так, в результате удара неизвестным снарядом у берегов Омана загорелся и затонул контейнеровоз GFS Pride. Спастись удалось всей команде из 21 человека. Власти Ирана заявляют, что все атакованные суда либо проходили по «не согласованным» с ними маршрутам, либо перевозили «контрабанду», как, например, GFS Pride.
По оценкам экспертов, опрошенных BBC, в связи с участившимися атаками объем провозимой через пролив нефти сократился. Если до начала военных действий ежедневно провозилось около 17 млн баррелей в сутки, а в конце сентября — 15 млн баррелей, то 13 октября — уже всего 12,6 млн баррелей в сутки.