BBC: в Ормузском проливе зафиксировано рекордное число атак на суда

Как сообщает BBC, на текущей неделе уже было зафиксировано как минимум четыре удара по судам. Так, в результате удара неизвестным снарядом у берегов Омана загорелся и затонул контейнеровоз GFS Pride. Спастись удалось всей команде из 21 человека. Власти Ирана заявляют, что все атакованные суда либо проходили по «не согласованным» с ними маршрутам, либо перевозили «контрабанду», как, например, GFS Pride.