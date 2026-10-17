Более 20 муниципалитетов ЛНР обесточены после атаки ВСУ на энергообъекты
Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре ЛНР. В 23 муниципалитетах, в том числе в Луганске, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Луганске перебои с электроэнергией возникли в Ленинском, Каменнобродском и Артемовском районах. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания.
Энергетики приступят к ремонтным работам после устранения угрозы повторных атак. Часть абонентов будет перезапитана по резервным линиям электроснабжения. «Штаб по безопасности электроснабжения региона принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации»,— указано в сообщении в Telegram-канале Леонида Пасечника.