FT: Эстония начала перебрасывать войска к российской границе
Эстония начала переброску воинских подразделений ближе к границе с Россией в рамках перехода к стратегии «активной обороны». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, силы одной бригады планируется перевести с военной базы в Тапе в Йыхви, расположенный примерно в 50 км от границы. В Нарве также строится военная база, рассчитанная на размещение около 1 тыс. военнослужащих. Утверждается, что военные перемещают к восточной границе в том числе дальнобойное вооружение.
При этом руководители военных и разведывательных ведомств Эстонии не считают, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО в ближайшей перспективе, указывает FT.
На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны не преувеличивать опасения насчет прямого столкновения России и НАТО. Хельсинки, по его словам, сейчас не видит реальной угрозы нападения со стороны Москвы.
Практический смысл такой оборонительной модели — удерживать возможное продвижение противника у границы, а не рассчитывать только на подкрепления после начала конфликта. Оборонительная линия должна одновременно сдержать наступление и выиграть время для прибытия союзников, то есть передовая оборона связывается с механизмом коллективной защиты НАТО.
Размещение сил на восточном направлении учитывает географию границы: на северо-востоке Эстонии ее большая часть прикрыта водной преградой, а единственный сухой участок выделяется как зона повышенного внимания. В январе 2024 года эстонские власти называли страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО и считали, что у России сохраняются возможности для военного давления в регионе.