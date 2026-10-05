FT: Эстония начала перебрасывать войска к российской границе

Эстония начала переброску воинских подразделений ближе к границе с Россией в рамках перехода к стратегии «активной обороны». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, силы одной бригады планируется перевести с военной базы в Тапе в Йыхви, расположенный примерно в 50 км от границы. В Нарве также строится военная база, рассчитанная на размещение около 1 тыс. военнослужащих. Утверждается, что военные перемещают к восточной границе в том числе дальнобойное вооружение.

При этом руководители военных и разведывательных ведомств Эстонии не считают, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО в ближайшей перспективе, указывает FT.

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны не преувеличивать опасения насчет прямого столкновения России и НАТО. Хельсинки, по его словам, сейчас не видит реальной угрозы нападения со стороны Москвы.