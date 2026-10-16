ЕК выделит Эстонии €32 млн на усиление защиты от БПЛА на границе с Россией

Еврокомиссия (ЕК) выделит Эстонии около €32 млн на обновление систем для обнаружения беспилотников на границе с Россией, в том числе над рекой Нарвой. Средства предоставят через фонд Евросоюза по управлению границами и визовой политике (BMVI). Дополнительно к ним добавят 10% финансирования со стороны Эстонии. Система заработает к концу 2029 года.