ЕК выделит Эстонии €32 млн на усиление защиты от БПЛА на границе с Россией
Еврокомиссия (ЕК) выделит Эстонии около €32 млн на обновление систем для обнаружения беспилотников на границе с Россией, в том числе над рекой Нарвой. Средства предоставят через фонд Евросоюза по управлению границами и визовой политике (BMVI). Дополнительно к ним добавят 10% финансирования со стороны Эстонии. Система заработает к концу 2029 года.
«Это позволит повысить нашу способность выявлять и оценивать потенциальные угрозы, чтобы оперативно на них реагировать. Наша цель — предотвращать угрозы до того, как они начнут влиять на безопасность жителей Эстонии»,— заявил министр внутренних дел Игорь Таро (цитата по сайту министерства внутренних дел республики).
На выделенные деньги Эстония закупит и установит в районе восточной границы радары, камеры, а также иное оборудование со встроенной ИТ-системой, которая позволит быстрее обнаруживать беспилотники, отмечается в заявлении ведомства.
В конце сентября Литва, Латвия и Эстония запросили у ЕК €500 млн для усиления защиты от беспилотников. Необходимость этого они обосновали «возросшей угрозой ударов со стороны России» по восточному флангу НАТО. Балтийские страны надеялись получить средства до конца 2026 года. В то же время президент Финляндии Александр Стубб призывал их сохранять «хладнокровие». Накануне Евросоюз выделил Финляндии €32 млн на закупку с 2027 по 2029 год систем для противодействия беспилотникам на границе с Россией и над Финским заливом.