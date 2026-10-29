В Ярославле запрет на строительство затронул 36 участков под многоэтажки
В Ярославле в зоны затопления и подтопления попали 36 земельных участков, предназначенных и пригодных для строительства многоквартирных домов (МКД). С 4 августа в связи с изменениями в Водном кодексе строительство в этих зонах запрещено. Данные «Ъ-Ярославль» предоставили в сервисе проверки земельных участков ГИСЛС вместе с картой участков (на фото).
Общая кадастровая стоимость этих участков составляет около 1 млрд руб. Из них 16 находятся в муниципальной собственности, 18 — в частной, для двух форма собственности не указана.
Наибольшая площадь таких участков приходится на микрорайон №9 «Тверицы». Там в зоны затопления и подтопления попали семь участков общей площадью 14,9 га.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках комплексного развития территории (КРТ) там планировалось построить порядка 195 тыс. кв. м жилья. Право на КРТ у мэрии приобрело ООО «Специализированный застройщик „Гудград“» за 109 млн руб. Для будущих жителей микрорайона уже начали строить детский сад.
Еще одна крупная территория, где планировалась застройка, — микрорайон «Дядьково» на проспекте Фрунзе, в районе ТЦ «Лента». Там в зону подтопления попали 11 участков под строительство общей площадью 5,4 га. Семь из них пока не нашли застройщиков и находятся в муниципальной собственности.
Также участки под застройку в зонах затопления и подтопления расположены на улице Смолякова и Тверицкой набережной (шесть), улице Троицкой (четыре), Красноборской (два), в Норском (два), на улице Попова (два), а также на улицах Вишняки и Лисицына.
Как сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, собственники этих участков пока не обращались за разрешениями на строительство.
«С момента вступления в силу закона о запрете строительства объектов капитального строительства в зонах затопления и подтопления официальных обращений за получением разрешений не поступало: люди достаточно грамотны и понимают, что в таком случае гарантированно получат отказ»,— сообщили в министерстве.
Чтобы у застройщиков не возникало сложностей, министерство регулярно проводит консультации и «строительные часы», помогая разобраться в границах участков и требованиях законодательства до подачи документов.
Также в минстрое уточнили, что дома, разрешения на строительство которых в зонах затопления и подтопления выданы до 4 августа, продолжают строиться и будут введены в эксплуатацию в обычном порядке.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в зоны затопления и подтопления попали 22 408 земельных участков общей площадью порядка 5 тыс. га — это примерно четверть территории города. Власти планируют скорректировать территории зон.