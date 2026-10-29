В Ярославле запрет на строительство затронул 36 участков под многоэтажки

Также участки под застройку в зонах затопления и подтопления расположены на улице Смолякова и Тверицкой набережной (шесть), улице Троицкой (четыре), Красноборской (два), в Норском (два), на улице Попова (два), а также на улицах Вишняки и Лисицына.