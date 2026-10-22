В зону затопления и подтопления в Ярославле попали 22 тыс. земельных участков

Запрет на строительство из-за изменений в Водный кодекс затронул почти четверть Ярославля (5 тыс. га), из-за чего город рискует сорвать планы по вводу жилья. Городские власти сообщили, что планируют скорректировать зоны, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года «О зонах затопления, подтопления». Согласно предусмотренным им требованиям, границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 м.