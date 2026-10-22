В зону затопления и подтопления в Ярославле попали 22 тыс. земельных участков
Опубликована карта зон
В Ярославле в зоны затопления и подтопления попали 22 408 земельных участков, подсчитал сервис проверки земельных участков ГИСЛС. Данные «Ъ-Ярославль» сообщили в сервисе.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этих участках с 4 августа из-за изменений в Водный кодекс запрещено новое капитальное строительство. ГИСЛС также опубликовал карту, на которой можно проверить, попадает ли тот или иной земельный участок в проблемные зоны. На ней видно, что в границы этих территорий попала значительная часть левобережья Ярославля от Резинотехники до Вакарева, пойма Которосли в Кировском и Красноперекопском районах, а также широкая полоса правого берега Волги от Которосли до Прибрежного, включая районы Нефтебазы, Дядькова, Коровников и частично Сокола. По реке Дунайке зона подтопления захватывает часть индустриального парка «Новоселки».
Запрет на строительство из-за изменений в Водный кодекс затронул почти четверть Ярославля (5 тыс. га), из-за чего город рискует сорвать планы по вводу жилья. Городские власти сообщили, что планируют скорректировать зоны, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года «О зонах затопления, подтопления». Согласно предусмотренным им требованиям, границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 м.
По данным сервиса ГИСЛС, если зоны будут пересмотрены по новым правилам, в Ярославле из них выйдут 11 528 участков, то есть более половины.