Вода стройку точит

Запрет на строительство в зонах затопления и подтопления введен федеральным законом №301-ФЗ от 4 августа 2026 года. Законопроект внесли в Госдуму в августе 2025 года. Изначально документ касался уточнения полномочий органов власти по инженерной защите территорий от паводков, однако затем в него внесли поправки, запрещающие капитальное строительство в таких зонах. Цель ограничений — не допустить освоения потенциально опасных территорий до обеспечения их защиты от негативного воздействия вод. Закон вступил в силу в день подписания, 4 августа 2026 года. Переходный период в нем не предусмотрен.