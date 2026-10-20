Вода стройку точит

Изменения в Водный кодекс запретили строительство в четверти Ярославля
Почти четверть территории Ярославля (5 тыс. га) оказалась в зонах затопления и подтопления, где с 4 августа 2026 года запрещено новое капитальное строительство из-за поправок в Водный кодекс. Ограничения уже привели к отмене торгов по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) в Заволжском районе и отказу в согласовании жилой застройки частному землевладельцу. Новые правила угрожают сорвать план по строительству в областном центре. Мэрия рассчитывает пересмотреть границы зон и сократить площадь подтопления. Это будет первый подобный опыт в России.
«Проблема для всей отрасли»
С 4 августа 2026 года в границах зон затопления и подтопления из-за изменений в Водный кодекс РФ запрещено строительство объектов капитального строительства, за исключением сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод. Об этом 20 октября на общегородском совещании сообщил заместитель директора департамента градостроительства, главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. В Ярославле зона затопления занимает около 1 тыс. га городской территории, а зона подтопления — порядка 4 тыс. га. Таким образом, ограничения охватили в общей сложности около 5 тыс. га — почти четверть территории города (21,4 тыс. га).
«Вопрос стал проблемным для всей строительной отрасли, не только Ярославля, но и всей России. Строительство объектов капитального строительства в зонах затопления и подтопления оказалось с даты 4 августа полностью запрещено»,— заявил господин Цымбалов.
Границы зон в Ярославле определили в 2019 году по заказу департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Работы выполнила казанская организация «Эколидер». Результаты согласовали с региональным управлением МЧС, а сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости. В 2021 году зоны отобразили на карте градостроительного зонирования Ярославля.
В низине находится значительная часть Заволжского, Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля. До строительства Рыбинского и Горьковского гидроузлов эти территории регулярно затапливались весенними паводками. После начала регулирования Волги масштабные наводнения прекратились.
Наиболее масштабно проблема проявилась в Заволжском районе. Там границы подтопления распространяются далеко за пределы прилегающих к водоемам территорий, в них входят территории давно и плотно застроенных проспектов Машиностроителей и Авиаторов. «Зоны подтопления захватывают практически весь Заволжский район», — сказал главный архитектор.
Как пояснил господин Цымбалов, новые требования затронули как территории, предназначенные для комплексной застройки, так и участки, предоставленные льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство.
Запрет на строительство в зонах затопления и подтопления введен федеральным законом №301-ФЗ от 4 августа 2026 года. Законопроект внесли в Госдуму в августе 2025 года. Изначально документ касался уточнения полномочий органов власти по инженерной защите территорий от паводков, однако затем в него внесли поправки, запрещающие капитальное строительство в таких зонах. Цель ограничений — не допустить освоения потенциально опасных территорий до обеспечения их защиты от негативного воздействия вод. Закон вступил в силу в день подписания, 4 августа 2026 года. Переходный период в нем не предусмотрен.
Под угрозой оказались КРТ и частная застройка
Одним из первых последствий запрета стала отмена торгов по двум участкам в Заволжском районе, предназначенным для комплексного развития территорий. Речь идет о площадках в поселке Толга и на улице Малые Куксенки. Мэрия планировала привлечь инвесторов к освоению этих территорий, начальная цена двух аукционов составляла 401,4 млн руб. После изменения федерального законодательства аукционы отменили.
Кроме того, ограничения коснулись частных застройщиков. В сентябре мэрия отказала Тахиру Юсифову в изменении вида разрешенного использования участка на улице Малой Пролетарской во Фрунзенском районе под среднеэтажную жилую застройку. Участок находится в зонах затопления и подтопления. В мэрии полагают, что новые требования могут существенно отразиться на строительстве жилья.
«В значительной мере данное решение ставит под угрозу выполнение поручения президента по вводу жилья и в Ярославской области, и, соответственно, в Российской Федерации»,— сказал Николай Степанов.
По его словам, информация о проблеме уже доведена до федеральных структур, и власти рассчитывают, что правительство России и Государственная дума вернутся к рассмотрению вопроса.
Мэрия рассчитывает сократить зоны подтопления в четыре раза
Параллельно с обращениями к федеральным властям городские и региональные чиновники намерены скорректировать границы зон затопления и подтопления. В работе участвуют инвесторы, застройщики и та же организация «Эколидер», которая определяла границы в 2019 году.
«Сейчас разработка такая совместная ведется, и площадь затопления может быть сокращена, площадь подтопления может быть сокращена до 1 тыс. га с 4 тыс. Мы пока рассчитываем на успех в этой работе, но это работа дебютная. На территории России пока не было еще прецедентов по корректировке таких зон»,— сказал Артем Цымбалов.
В качестве основания для пересмотра границ главный архитектор назвал постановление правительства РФ №360 от 18 апреля 2014 года «О зонах затопления, подтопления». Согласно предусмотренным им требованиям, границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 м. В Ярославле зоны подтопления оказались значительно больше.
Николай Степанов поручил еженедельно контролировать ход разработки документов. По его словам, мэрия не намерена ждать возможных изменений федерального законодательства и будет принимать меры в пределах своих полномочий.
«Правильное решение, ждать никого не надо, нужно нам тоже в своей части все, что возможно, делать для продолжения стройки»,— заявил господин Степанов.
Вместе с тем строительство в зонах затопления и подтопления в Ярославле не остановлено. Те объекты, разрешения на строительство которых были выданы до 4 августа, могут быть достроены и введены в эксплуатацию, пояснил Николай Степанов.
«Мы по этому вопросу консультировались с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Нам коллеги подтвердили, что обратной силы в этой части закон не имеет»,— пояснил господин Степанов.