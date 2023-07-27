В Ярославле нашли застройщика для Твериц

В Ярославле победителем аукциона на право заключения договора о комплексном развитии МКР № 9 жилого района «Тверицы» стало ООО «Специализированный застройщик "Гудград"». Информация об этом размещена на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Компания стала единственным участником аукциона и победила с предложением 109 млн 451 тыс. руб., что равняется начальной цене. В 2022 году право застройки продавали за 234 млн руб., но безрезультатно.

ООО «Специализированный застройщик "Гудград"» зарегистрировано в 2022 году, одним из его учредителей является генеральный директор «Норского керамического завода» Юрий Марченко, другим — гендиректор ООО «Специализированный застройщик "Норские резиденции 2"» Юрий Головлев.

На участке площадью 257 тыс. кв.м. будут построены жилые дома до 14 этажей. Новый микрорайон ограничен улицами Маяковского, Университетская и Союзная.

Антон Голицын