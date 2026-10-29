Госнадзор Удмуртии выдал заключение по обновленной набережной Ижевска

«Получено заключение о соответствии (ЗОС). Этот документ подтверждает: строительство выполнено строго по проекту, все системы работают»,— говорится в сообщении. Там также установили общественные туалеты и проектируется размещение постов охраны, пунктов проката, кафе и сцен для мероприятий. Проект предусматривает около 50,3 тыс. кв. м благоустройства, 579,5 м пешеходной части, 642,9 м велодорожки и 632,3 м технологического проезда.