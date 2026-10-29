Госнадзор Удмуртии выдал заключение по обновленной набережной Ижевска
Объект откроют 31 октября
Управление по надзору Удмуртии проверило обновленную северную часть набережной Ижевска, сообщили в ведомстве. На участке укрепили берег и восстановили аварийные подпорные стены и ограждения, смонтировали новую инженерную инфраструктуру, построили детские и спортивные площадки, провели озеленение территории. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что объект откроют 31 октября.
«Получено заключение о соответствии (ЗОС). Этот документ подтверждает: строительство выполнено строго по проекту, все системы работают»,— говорится в сообщении. Там также установили общественные туалеты и проектируется размещение постов охраны, пунктов проката, кафе и сцен для мероприятий. Проект предусматривает около 50,3 тыс. кв. м благоустройства, 579,5 м пешеходной части, 642,9 м велодорожки и 632,3 м технологического проезда.
Напомним, реконструкция набережной началась летом 2024 года. Контракт с ижевской группой компаний «Рогос» заключили на 1,3 млрд руб. По контракту месяцем завершения работ указан октябрь 2026-го. Задержку открытия северной части набережной Ижевского пруда в региональном минстрое объяснили предстоящей приемкой работ, передачей объекта городу и получением необходимых разрешений.
На набережной должны быть пешеходные и велодорожки, освещение, малые архитектурные формы, система видеонаблюдения и обновленное озеленение. Также проектом предусмотрены детская и спортивная площадки, места для занятий йогой и рыбалки, скейт-парк и площадка для беговелов. Планировалась высадка около 200 деревьев и 642 кустарников.