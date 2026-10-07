Задержку открытия северной части набережной Ижевска связали с приемкой работ
07.10.2026, 09:35
Задержку открытия северной части набережной Ижевского пруда в региональном минстрое объяснили предстоящей приемкой работ, передачей объекта городу и получением необходимых разрешений. Это следует из сообщения ведомства. После завершения всех формальностей готовый участок набережной откроют для прогулок горожан.
«Набережная станет общим достоянием и любимым местом отдыха — и мы сделаем все, чтобы это произошло в ближайшее время»,— заявили в минстрое. Открыть участок планировалось в сентябре.
Напомним, реконструкция набережной началась летом 2024 года. Контракт с ижевской группой компаний «Рогос» заключили на 1,3 млрд руб. По контракту месяцем завершения работ указан октябрь 2026-го. Проект предусматривает около 50,3 тыс. кв. м благоустройства, 579 м пешеходной части и почти 643 м велодорожки.
На набережной должны быть пешеходные и велодорожки, освещение, малые архитектурные формы, система видеонаблюдения и обновленное озеленение. Также проектом предусмотрены детская и спортивные площадки, места для занятий йогой и рыбалки, скейт-парк и площадка для беговелов. Планировалась высадка около 200 деревьев и 642 кустарников.