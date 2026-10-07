Задержку открытия северной части набережной Ижевска связали с приемкой работ

На набережной должны быть пешеходные и велодорожки, освещение, малые архитектурные формы, система видеонаблюдения и обновленное озеленение. Также проектом предусмотрены детская и спортивные площадки, места для занятий йогой и рыбалки, скейт-парк и площадка для беговелов. Планировалась высадка около 200 деревьев и 642 кустарников.