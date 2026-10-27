Северную часть набережной Ижевска откроют для посетителей 31 октября
Для горожан подготовили двухдневную развлекательную программу
Обновленный участок северной набережной Ижевского пруда откроют в субботу. Для посетителей организуют мастер-классы, семейные игры и состязания, фотозоны и фуд-корт. Мероприятия пройдут 31 октября и 1 ноября.
Напомним, реконструкция набережной началась летом 2024 года. Контракт с ижевской группой компаний «Рогос» заключили на 1,3 млрд руб. По контракту месяцем завершения работ указан октябрь 2026-го. Проект предусматривает около 50,3 тыс. кв. м благоустройства, 579 м пешеходной части и почти 643 м велодорожки. По последним данным, открыть объект планировалось в августе 2026-го, потом срок сдвинулся на сентябрь.
На набережной должны быть пешеходные и велодорожки, освещение, малые архитектурные формы, система видеонаблюдения и обновленное озеленение. Также проектом предусмотрены детская и спортивные площадки, места для занятий йогой и рыбалки, скейт-парк и площадка для беговелов. Будут высажены около 200 деревьев и 642 кустарников.