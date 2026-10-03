КНДР сообщила о запуске ракет в сторону Японского моря

КНДР провела учения по запуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон — заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии страны, передает ЦТАК.

Учения прошли утром 3 октября, уточнила Ким Е Чжон. По ее словам, за учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее о пуске баллистической ракеты сообщал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск был зафиксирован около 6:30 по местному времени (00:30 мск). Снаряд был запущен из города Вонсан в сторону Японского моря. По данным агентства «Рёнхап», ракета пролетела более 700 км. Японские СМИ сообщали, что она упала за территорией экономической зоны Японии.

Американское Тихоокеанское командование сообщило, что знало о планах КНДР провести запуск. В сентябре КНДР дважды запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. Ким Е Чжон обвинила США, Южную Корею и Японию в обострении ситуации в регионе из-за проведения совместных учений. Мероприятия проходили с 7 по 11 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.