КНДР сообщила о запуске ракет в сторону Японского моря
КНДР провела учения по запуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон — заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии страны, передает ЦТАК.
Учения прошли утром 3 октября, уточнила Ким Е Чжон. По ее словам, за учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее о пуске баллистической ракеты сообщал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск был зафиксирован около 6:30 по местному времени (00:30 мск). Снаряд был запущен из города Вонсан в сторону Японского моря. По данным агентства «Рёнхап», ракета пролетела более 700 км. Японские СМИ сообщали, что она упала за территорией экономической зоны Японии.
Американское Тихоокеанское командование сообщило, что знало о планах КНДР провести запуск. В сентябре КНДР дважды запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. Ким Е Чжон обвинила США, Южную Корею и Японию в обострении ситуации в регионе из-за проведения совместных учений. Мероприятия проходили с 7 по 11 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.
В декабре 2025 года КНДР описывала учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности как проверку готовности профильных подразделений к контрудару и их боеспособности. Такая формулировка показывает, что подобные мероприятия используются не только для демонстрации дальности ракеты, но и для проверки готовности конкретных частей к применению оружия.
Ракетные действия КНДР ранее проводились на фоне совместных учений США и Южной Кореи. В феврале 2023 года южнокорейское агентство Yonhap называло серию из трех испытаний «игрой на опережение» перед командно-штабными и последующими полевыми учениями двух стран; в сентябре 2022 года о запусках также сообщалось в связи с американо-южнокорейскими маневрами.