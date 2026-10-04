Триста километров сомнений

Северная Корея 3 октября провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Подобные запуски давно превратились в рутину, однако этот стал исключением. Впервые радары систем ПРО Южной Кореи и Японии фактически потеряли из виду меняющуюся траекторию ракеты. Трудности в ее обнаружении, а также разрыв в оценках дальности ее полета могут свидетельствовать о том, что КНДР совершила технологический рывок в средствах преодоления перехвата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чен подтвердила проведение испытания ракеты средней дальности, в которой применены новые технологии. Они позволяют менять траекторию полета таким образом, чтобы ракета оказалась неуязвимой для систем ПРО вероятного противника.

Пхеньян объявил, что в систему заложены четыре алгоритма полета и блок с элементами ИИ обеспечивает маневрирование ракеты в реальном времени. Это не позволяет противнику сделать точный математический расчет точки перехвата ракеты противоракетой — например, SM-3 или Patriot PAC-3.

По словам Ким Е Чен, которые приводит агентство ЦТАК, в ходе испытания был активирован «режим волнообразной траектории», из-за чего ракета хаотично меняет курс, исчезая с радаров противника. «Иными словами, это значит, что избежать атаки не удастся»,— констатировала Ким Е Чен.

По информации северокорейского агентства, произошло не стандартное испытание ракеты, а полноценные военные учения боевого расчета ракетных войск.

По заявлениям официальных лиц КНДР, силы ПРО Южной Кореи и Японии действовали несогласованно и давали противоречивую информацию. В частности, 3 октября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что зафиксировал запуск баллистической ракеты из района Вонсана в сторону Японского моря. Сообщалось, что ракета пролетела «более 700 км». В свою очередь, Министерство обороны Японии выдало свои данные: по их информации, ракета преодолела около 680 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР же утверждает, что дальность полета ракеты составляла 1 тыс. км, а расхождение в цифрах у Токио и Сеула, по мнению Ким Е Чен, указывает на то, что японские и южнокорейские радары просто «потеряли» ракету.

И Япония, и Южная Корея используют в качестве компонента ПРО радары наземного и корабельного базирования Aegis, Green Pie, которые способны отслеживать движение ракет по баллистической траектории. Но если гиперзвуковая ракета вдруг начинает хаотично двигаться, как в случае с новым пуском северокорейской ракеты, а также переходить в планирующий полет на высоте 30–60 км, то радары могут оказаться бессильными.

Главной интригой, таким образом, остается вопрос: действительно ли японские и южнокорейские системы ПРО ошиблись на 300–400 км или же КНДР просто преувеличивает свои военно-технические возможности в политических целях?

Выдает ли Пхеньян аварийное разрушение боеголовки за технологический триумф или же планирующий блок действительно ушел на сверхмалой высоте под радиолокационный горизонт средств слежения союзников, доказав уязвимость региональной архитектуры ПРО,— это то, что выяснится со временем.

Но если допустить, что Пхеньян описывает реальность, то дальность гиперзвуковой ракеты в 1 тыс. км, которая умеет обходить системы ПРО, представляет собой угрозу, в частности, ключевым базам ВМС США и Японии — Сасебо и Ивакуни. А в случае конфликта такая ракета может достать и до Гуама — главной тыловой артерии Пентагона.

Ксения Байгарова