Испытания поездов для ВСМ Москва—Петербург начнутся летом 2027 года
Ходовые испытания первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург планируют начать летом 2027 года. К этому времени на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области должны подготовить первый состав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России Дениса Мантурова.
По словам господина Мантурова, на производстве уже сварили 24 кузова вагонов для трех поездов. В создании высокоскоростных электропоездов участвуют более 150 предприятий. Первые составы выпускают на заводе «Уральские локомотивы», где в августе начали комплектовать вагоны для двух поездов.
Параллельно готовят инфраструктуру будущей магистрали. В сентябре в Ленинградской области начали испытания на экспериментальном участке ВСМ между Саблино и Тосно. Для проверки пути использовали «Сапсан», оснащенный измерительными системами, которые фиксируют параметры движения состава.
Пуск ВСМ Москва—Санкт-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает движение поездов со скоростью до 400 км/ч и сокращение времени в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут вместо примерно четырех часов на «Сапсане».