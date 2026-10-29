Испытания поездов для ВСМ Москва—Петербург начнутся летом 2027 года

Пуск ВСМ Москва—Санкт-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает движение поездов со скоростью до 400 км/ч и сокращение времени в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут вместо примерно четырех часов на «Сапсане».