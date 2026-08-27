«Уральские локомотивы» начали комплектацию вагонов высокоскоростного поезда

Предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) начало процесс комплектации вагонов для первых двух российских высокоскоростных составов. На данный момент на производстве уже сварены 14 из запланированных 16 кузовов для первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Специалисты ведут работы по тепло- и шумоизоляции, прокладке кабельных линий, установке облицовочных панелей, боковых окон, дверных блоков и токоприемников. Для обеспечения герметичности на скорости до 400 км/ч дверные блоки оснащены усиленным уплотнением и системой контроля. Боковые окна используют адаптированную технологию фиксации для снижения уровня шума, а токоприемник разработан с учетом аэродинамических требований и рассчитан на эксплуатацию при температурах от -50° до +75°.

Производство высокоскоростных электропоездов нового поколения на предприятии «Уральские локомотивы» запустили в сентябре 2025 года. Проект реализуется в рамках национальной программы по развитию скоростного железнодорожного сообщения. Объем инвестиций превышает 40 млрд руб. Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году. К концу 2030 года планируется поставить 43 поезда для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

Ирина Пичурина