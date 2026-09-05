Путин рассказал о процессе строительства первой ВСМ в России

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идет полным ходом, заявил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В ближайшие годы скоростное сообщение, по сути современное комфортное наземное метро, свяжет столицу с областными центрами и крупными городами 10 соседних регионов»,— сказал господин Путин на мероприятии в «Зарядье» по случаю 879-й годовщины основания Москвы (цитата по сайту Кремля).

Магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом первой ВСМ в России. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Испытания и сертификация поездов запланированы на 2027 год, а отгрузка первых серийных составов — на 2028-й. Скорость движения будет достигать 400 км/ч.