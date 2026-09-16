ФРС подняла планку

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за более чем за три года подняла ключевую ставку: по итогам сентябрьского заседания регулятор повысил ее на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. Это решение идет вразрез с публичными призывами президента Дональда Трампа к снижению ставки, однако у ФРС фактически не было выбора: инфляция в США ускоряется и давит на потребительский спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис ФРС в Вашингтоне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Офис ФРС в Вашингтоне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 15–16 сентября повысил ключевую ставку на 25 пунктов, до диапазона 3,75–4% годовых. За это решение проголосовали все 12 членов FOMC. Итог совпал с прогнозом большинства опрошенных Trading Economics аналитиков.

Последний раз ставка повышалась в июле 2023 года. Тот цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) начался весной 2022 года на фоне ускорившейся после пандемии инфляции: за 16 месяцев ставка была поднята с 0–0,25% до 5,25–5,5%. Осенью 2024 года рост цен начал замедляться и регулятор перешел к снижению ставки, доведя ее к концу 2025 года до диапазона 3,5–3,75%. В 2026-м смягчение ДКП остановилось.

Повышение ставки противоречит высказываемому Дональдом Трампом желанию иметь в США «самую низкую процентную ставку в мире».

Назначая Кевина Уорша главой регулятора, президент, очевидно, рассчитывал на смягчение ДКП. Однако основной причиной разворота денежно-кредитной политики ФРС можно считать действия самого Белого дома — точнее, их последствия. Резкое сокращение поставок нефти через Ормузский пролив с началом конфликта на Ближнем Востоке ограничило ее предложение на мировом рынке и привело к росту цен на топливо.

Энергетический шок затронул и США, несмотря на высокий уровень собственной нефтедобычи: цены на бензин в августе подскочили на 27,4%. В результате инфляция в августе составила 0,4% к июлю, в годовом выражении осталась на июльском уровне в 3,4%.

«Принятое сегодня решение по денежно-кредитной политике должно способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому уровню в 2%. Комитет намерен обеспечить ценовую стабильность»,— отмечается в заявлении FOMC.

Дополнительное пространство для ужесточения политики ФРС дает пока демонстрирующий устойчивость рынок труда. В августе число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 162 тыс., заметно превысив ожидания аналитиков в 56 тыс., а безработица сохранилась на уровне 4,1%. Для ФРС это важно с учетом ее двойного мандата — поддержания ценовой стабильности и занятости. Пока рынок труда не демонстрирует заметного ухудшения, регулятор может сосредоточиться на сдерживании инфляции, не опасаясь, что повышение ставки сразу приведет к росту безработицы.

ФРС немного улучшила прогноз по росту американской экономики: в 2026 году ВВП США, как ожидается, увеличится на 2,3% против июньской оценки в 2,2%, а в 2027-м — на 2,4% вместо 2,3%.

Одновременно регулятор повысил оценку инфляции на 2026 год до 3,7% с 3,6%, ожидавшихся в июне. В 2027 году рост потребительских цен, по прогнозу ФРС, замедлится до 2,3%. Что касается дальнейшей траектории ключевой ставки, то члены комитета ожидают ее к концу 2026 года на уровне 4–4,25% годовых.

Отметим, что последствия решения ФРС важны для всей мировой экономики. Более высокая ключевая ставка поддерживает доллар, поскольку доходность американских активов растет. Для других стран это может означать ослабление национальных валют и удорожание внешних заимствований.

Сильнее всего эффект ощущают экономики с большим объемом долларового долга: при падении курса местной валюты им становится дороже обслуживать такие обязательства. Одновременно дорожает импорт, поскольку значительная часть мировой торговли, в том числе нефтью и другими сырьевыми товарами, номинирована в долларах. В результате ужесточение политики ФРС может усиливать инфляционное давление за пределами США и вынуждать центробанки других стран дольше сохранять высокие ставки.

Мариета Манукян