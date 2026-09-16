ФРС впервые за три года повысила процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ФРС. В последний раз регулятор повышал ставку в июле 2023 года.

«Несмотря на высокую неопределенность, отчасти из-за геополитических изменений, внутренние расходы остаются устойчивыми»,— указано в сообщении. ФРС повысила прогноз инфляции по итогам года с 3,6% до 3,7%. В 2027 году показатель опустится до 2,3%, ожидает регулятор.

ФРС сохраняла ставку на уровне 3,5–3,75% с декабря 2025 года. До этого регулятор снижал ее три раза подряд.